Kiel.

Schleswig-Holstein erwartet in den kommenden Wochen Tausende von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Viele Bürger wollen deshalb „einfach helfen“. Unter diesem Motto wurde gestern ein landesweites Spendenprojekt gestartet, das die schleswig-holsteinischen Sparkassen zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Kinderschutzbund und der Investitionsbank ins Leben gerufen haben.

Die aufgerufene Spendensumme beträgt einen Euro

Das Projekt „Einfach helfen“ läuft bis zum 10. Mai auf der Spendenplattform www.wir-bewegen.sh und ist so angelegt, dass wirklich jeder mitmachen kann. Die aufgerufene Spendensumme beträgt einen Euro. Das klingt wenig, doch dahinter steckt der Gedanke, dass viel erreicht werden kann, wenn jede Schleswig-Holsteinerin und jeder Schleswig-Holsteiner nur einen Euro spenden würde. Immerhin leben im nördlichsten Bundesland 2,9 Millionen Menschen. Höhere Spenden sind natürlich möglich und jederzeit willkommen.

Heinold lobt Solidarität und Hilfsbereitschaft

„Der Schulterschluss der Projektträger ist ein starkes Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft“, sagte Finanzministerin Monika Heinold zum Start. „Zusammen können wir den geflüchteten Menschen zeigen, dass sie bei uns willkommen, angenommen und umsorgt sind“, ergänzte Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein.“ Das Projekt wirke gleich doppelt: „Die Spenden kommen den geflüchteten Menschen zugute und unterstützen zugleich die gemeinnützigen Vereine, Verbände und Organisationen mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.“

Sachgerechte Verwendung der Gelder wird sichergestellt

Dafür wird von dem Spendengeld unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein ein Fonds gebildet. Mitgliedsorganisationen können dann auf unbürokratischem Weg Anträge zur Unterstützung ihrer jeweiligen Angebote stellen. Das kann von Spiel- und Ausflugsangeboten für Kinder über Müttercafés bis hin zur Traumatherapie und Dolmetscherkosten reichen. Die sachgerechte Verwendung der Mittel werde über transparent kommunizierte Entscheidungskriterien sichergestellt, betonte Michael Saitner, Geschäftsführender Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein.

Auch das Friedenscafé im Kinderschutzbund Ortsverband Kiel könnte profitieren

Ein Beispiel für Projekte, in welche in Zukunft Spenden fließen könnten, ist das Friedenscafé im Kinderschutzbund Ortsverband Kiel. Das Angebot umfasst Frühstück und die Möglichkeit zum Austausch für die Mütter sowie Krabbel-, Spiel- und Kontaktmöglichkeiten für die Kinder. Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, wies auf die besondere Notlage hin. „Nie waren in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg so viele Kinder und Jugendliche auf der Flucht. Nicht wenige sind getrennt von einem oder beiden Elternteilen oder sie sind Waisenkinder. Das ist für diese Kinder und Jugendlichen dramatisch. Wir brauchen dringend Unterstützung, um diesen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien helfen zu können.“