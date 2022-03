Kiel

Nur eines scheint die Fassungslosigkeit der Schleswig-Holsteiner angesichts des russischen Angriffskriegs zu übertreffen – ihre Hilfsbereitschaft. Viele Menschen wollen dazu beitragen, die Not der Ukrainer zu lindern. Beinahe täglich verlassen Spendentransporte Schleswig-Holstein in Richtung Osten. Als Flaschenhals erweist sich dabei die polnische Grenze, wie die Fahrer eines Hilfslasters der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft (DUG) Kiel jetzt berichten.

Herbert Fahje (66) und Guido Schneider (58) haben eine abenteuerliche Reise hinter sich. Die beiden waren mit einem 7,5-Tonner voller von der DUG organisierter Hilfsgüter am Sonntag losgefahren und erreichten nach 30 Stunden am Montagabend einen verabredeten Übergabeort nicht einmal 80 Kilometer vor der Metropole Lwiw in der Westukraine.

180 Kartons mit Spenden der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Kiel

Zuvor übernahmen sie den gepackten Laster an ihrem Wohnort nahe Schwerin von ihrer Bekannten Susanne Elbert aus Martensrade, die mit weiteren Freiwilligen die Spenden gesammelt hatte. „Wir wollten helfen und können große Fahrzeuge fahren“, erklärt Fahje, der in Willingrade aufgewachsen ist. Sein Kumpel Guido, Kapitänleutnant außer Dienst, lebte mehr als 20 Jahre in Kappeln. Beide haben etwa durch gemeinsame Motorradtouren in Afrika „keine Angst vor fremdem Terrain“.

Lebensmittel, Medikamente und Verbandsmaterial – fast 180 Kartons – sollten bis Montag um 12 Uhr mittags auf einem Parkplatz im Niemandsland kurz hinter dem polnischen Grenzort Korczowa an Ukrainer übergeben werden. Die Verabredung war über die DUG zustande gekommen. „Am Montag um 6 Uhr waren wir nach einer Übernachtung noch gut 150 Kilometer vor der Grenze entfernt“, sagt Herbert Fahje.

Vor dem Übertritt wollte das Duo noch seinem Auftrag gemäß für 1000 Euro Spendengeld Schmerzmittel und Verbandszeug kaufen. „Beides war nicht mehr vorrätig. Polnische Helfer hatten bereits alles in die Ukraine gebracht, was verfügbar war.“ Fahje und Schneider entschieden sich, Lebensmittel zu kaufen – palettenweise haltbare Fleisch- und Milchprodukte, Mehl und Wasser.

„Ich habe mich nicht gut dabei gefühlt, im Grenzgebiet so viele Lebensmittel zu kaufen“, sagt Fahje rückblickend. Er sei auch angesprochen worden, ob er Hamsterkäufe mache. Beim nächsten Transport müsse das unbedingt schon in Deutschland erledigt werden, findet er. Am Grenzübergang begann im Anschluss eine stundenlange Hängepartie.

Etliche Hilfstransporter an der Grenze zur Ukraine

Schnell wurde klar: Die verabredete Uhrzeit war nicht mehr zu halten. Denn an der Grenze erwartete den DUG-Laster eine lange Lastwagenschlange, darunter viele Hilfstransporter. „Die wurden durch die polnischen Behörden aber nicht gesondert behandelt, um die Güter schnell in die Ukraine zu bekommen“, so Fahje, den das wunderte.

Fahje und Schneider mussten mehrere Checkpoints anfahren, dreimal ihre Pässe zeigen, die Ladung überprüfen lassen. Zwischendurch die erlösende Nachricht – auch die Ukrainer würden sich verspäten und erst gegen 17 Uhr am Parkplatz sein. „Fast eine Fügung des Himmels, denn zu der Zeit kamen auch wir dort an.“

Sechs Ukrainer mit zwei großen Lieferwagen erwarteten sie, alle Kisten war nach 30 Stunden Fahrt innerhalb von 15 Minuten umgeladen. „Das häufigste Wort, was ich dabei hörte, war ’dawai’“, berichtet Herbert Fahje. „Die Übergabe war ein bewegender, emotionaler Moment für uns. Diese Männer kamen schließlich aus dem Kriegsgebiet, sie hatten sich vermutlich unter Lebensgefahr mit uns getroffen. Wir spürten ihre Dankbarkeit“, sagt er.

Während es auf dem Rückweg an den ukrainischen Beamten schnell vorbeiging, dauerte es ein paar Meter weiter am polnischen Grenzpunkt erneut Stunden. Erst nach 20 Uhr konnten Fahje und Schneider ihre Fahrt fortsetzen. Am Dienstag erreichten sie die Heimat.

DRK Schleswig-Holstein: „Nicht auf eigene Faust losfahren“

Die Erfahrungen der beiden kann Georg Gorrissen, Präsident des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein, bestätigen. Er leitet daraus den Appell an alle Hilfsbereiten ab, nicht kopflos mit dem Auto voller Spenden an oder gar über die Grenzen zu fahren. „Das ist nicht hilfreich, denn an den Übergängen herrscht Chaos und die Gefahr für Zivilisten ist nicht zu unterschätzen.“

Die russische Armee achte selbst die Neutralität des Roten Kreuzes kaum, dessen Angehörige seien schon beschossen worden. „Dass sie so in Gefahr sind, ist nach meiner Wahrnehmung in dieser Intensität vorher nicht dagewesen“, so Gorrissen. Geldspenden an Hilfsorganisationen seien jetzt am besten.

Auch das Innenministerium rät dazu, sich organisierten Hilfsangeboten anzuschließen. Dafür gebe es die App „Saving Live“ des Arbeiter-Samariter-Bunds für Freiwillige. Wer sich dort registriere, erhalte im Bedarfsfall eine Anforderung und sei bei einem möglichen Einsatz versichert.

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Kiel sammelt ebenfalls bereits wieder Spenden, etwa Verbandsmaterial. Herbert Fahje und Guido Schneider wollen sich beim nächsten Transport erneut ans Steuer setzen. „Probleme sind dazu da, um sie zu meistern“, sagen sie.