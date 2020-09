Kiel

Wer sich beim Feierabendbier in der Kneipe einen Scherz erlaubt und Donald Duck statt seinen richtigen Namen in den Corona-Zettel einträgt, soll jetzt 1000 Euro zahlen. Am Dienstagnachmittag hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, das Eintragen falscher Kontaktdaten ab jetzt mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro zu fahnden. Daniel Günther erhöhte für Schleswig-Holstein diesen Beitrag umgehend auf 1000 Euro.

Eine überzogene Reaktion oder genau angemessen? Das sagen die Kieler dazu:

"Das ist ja kein Risiko, seinen Namen da einzutragen", findet Allmuth Lensch (75). Und ein guter Scherz sei es auch nicht. Sie kann nicht nachvollziehen, warum manche Leute einen falschen Namen angeben. "Wenn man nur ein Handy hat, ist man doch sowieso schon überall im Internet registriert", sagt sie. Deshalb unterstützt sie die Initiative des Lands, gegen solche Verstöße vorzugehen. Schließlich betreffe die Pandemie nicht nur einzelne, sondern die Allgemeinheit. "Wir müssen hier alle Sorge füreinander tragen", findet sie.

Ehemann Uwe Lensch (78) sagt, es sei "unerhört, dass Leute blöde Namen da reinschreiben." Man könne aber auch nicht von den Gastronomen erwarten, dass sie jeden einzelnen Namen überprüfen. Außerdem hätten sie gar keine Berechtigung, sich den Personalausweis ihrer Gäste zeigen zu lassen. "Die können dann nur das Ordnungsamt oder die Polizei einschalten."

Student Tim Baumer (26) meint, die 1000 Euro Strafe seien viel zu viel. Trotzdem findet er es richtig, diejenigen zu bestrafen, die "das extra machen und sagen: Corona ist Quatsch." Er selbst gebe immer seinen korrekten Namen, aber auch nur E-Mail-Adresse und keine Telefonnummer an, denn die müsse ja nicht jeder haben. "Es ist aber gut zu wissen, dass man informiert wird, wenn wirklich etwas sein sollte", sagt der Student.

Fenna Zernitz (24) findet die neue Landesverordnung prinzipiell gut, ihrer Meinung nach müsste der Betrag aber auch nicht ganz so hoch sein. Eigentlich müsse jeder selbst die Verantwortung tragen, meint die Studentin. "Wenn man da einen falschen Namen angibt, wird man ja auch nicht informiert, wenn man infiziert sein könnte." Sie findet die Datenerfassung persönlich sehr wichtig, um Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Für die Kielerin Carola Abass hingegen könnte das Bußgeld noch höher ausfallen. "Diese Lügerei bringt doch nichts", sagt die 53-Jährige. 2000 bis 3000 Euro sollten es ihrer Meinung nach sein. "Wenn die Menschen ehrlich wären und alle ihren richtigen Namen angeben würden, gäbe es gar nicht so viele Corona-Fälle", ist sie überzeugt. Die Menschen sähen nicht den Ernst der Lage. Von der jetzt angedrohten Strafe erhofft sie sich, dass das den Menschen wieder mehr Respekt einflößt.

Von Hannah Küppers