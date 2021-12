Kiel

Wir wollten von Ihnen wissen, liebe Leserinnen und Leser, welche Bräuche und Traditionen für Sie zu Weihnachten dazu gehören. Und bis jetzt (25.12., 14 Uhr) haben 719 von Ihnen mitgemacht und unsere Umfrage beantwortet – dafür sagen wir vielen Dank und wollen Ihnen die Ergebnisse natürlich nicht vorenthalten.

Hier können Sie übrigens weiter abstimmen und sich die Ergebnisse in Gänze anschauen. Beachten Sie dabei aber bitte, dass die Zahlen vom jetzigen Stand abweichen können, da die Abstimmung ja offen bleibt. Bitte beachten Sie auch, dass unsere Umfrage natürlich nicht unter repräsentativen Gesichtspunkten und mit einer vergleichsweise geringen Teilnehmerschaft durchgeführt worden ist.

Feiern Sie Weihnachten mit der Familie?

70,1 Prozent der Leser sagen „Ja“, 29,9 Prozent feiern ohne die Familie. Wir hoffen natürlich, dass keiner allein ist an Weihnachten und jeder das Fest so feiern kann, wie es ihm gefällt.

Das Thema „Weihnachtsbaum“

Fast jeder zweite Umfrageteilnehmer (49,4 Prozent) bevorzugt einen echten, geschlagenen Tannenbaum im Wohnzimmer. Nur jeder Zehnte (10,8 Prozent) nimmt mit einem Plastikbaum Vorlieb – die Variante, einen Baum zu mieten, hat sich offenbar noch nicht so recht verbreitet (2,4 Prozent). 37,5 Prozent der Umfrageteilnehmer verzichten ganz auf einen Baum im Wohnzimmer.

Rund jeder zweite bringt den Baum mit einer elektrischen Lichterkette zum Leuchten – nur rund jeder Zehnte greift auf echte Kerzen zurück. Die Feuerwehr wird es gerne hören.

Was gibt es zu essen?

Die Kieler weichen von der Norm ab: Während der Durchschnittsdeutsche am liebsten Würstchen mit Kartoffelsalat an Heiligabend vertilgt, bevorzugen unsere Umfrageteilnehmer den Gänsebraten oder Ente (24,9 Prozent). Auf Platz zwei folgt dann der Klassiker Würstchen/Kartoffelsalat mit 20,7 Prozent. Nur 5,6 Prozent der Teilnehmer bevorzugen ein vegetarisches oder veganes Gericht.

Unter den Freitext-Antworten war von Pommes über Döner bis zu Toast Hawaii übrigens fast jede kulinarische Schweinerei dabei – gut so.

Welches ist der beste Weihnachtsfilm?

Zur Weihnachtstradition gehört für manch einen auch, einen bestimmten Film zu schauen – aber nicht für alle: 32,3 Prozent gaben an, gar keinen Lieblingsweihnachtsfilm zu haben. Die Klassiker „Der kleine Lord“ (10,1 Prozent) konnte sich in diesem Jahr knapp gegen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (8,0 Prozent) durchsetzen.

Achtungserfolge gab es für „Stirb Langsam“ (4,5 Prozent), „Kevin - Allein zu Haus“ (6,4 Prozent) und „Die Feuerzangenbowle“ (4.1 Prozent) zu verzeichnen.

Welches „klassische“ Weihnachtslied mögen Sie am liebsten?

Die Familie hat sich vor dem Weihnachtsbaum versammelt und beginnt zu singen – nicht immer ist das ein Auftritt von künstlerischem Wert, aber meistens doch einer der besinnlichsten und gemütlichsten Momente des Festes. Unsere Leser schmettern mit großem Abstand am liebsten „Stille Nacht, heilige Nacht“ (24,9 Prozent), gefolgt von „O du fröhliche“ (10,5 Prozent).

Und was das neuere Weihnachtsliedgut angeht, zeigen sich die Teilnehmer unserer Umfrage offen für den unsterblichen Schlager „Last Christmas“: 62 Prozent erfüllt er mit Freude, 38 Prozent mit Wut.

In die Kirche oder nicht?

Unsere Leser machen es sich offenbar lieber daheim gemütlich: 68,3 Prozent gehen an Weihnachten nicht in die Kirche. Vom Rest sind 12,4 Prozent immer dabei, 19,2 Prozent sagen: „Mal so, mal so“.

Aber: Mehr als jeder Zweite findet, Weihnachten könnte etwas besinnlicher und weniger konsumfreudig ausfallen.

