Kiel

In der Sonne sitzen und ein leckeres Eis essen - das ist immer eine gute Idee! Pro Kopf werden in Deutschland jährlich 8,7 Liter verspeist. Am beliebtesten: Schokolade, gefolgt von Vanille und Erdbeere. Aber auch exotische Sorten sind gefragt. Das offizielle "Eis des Jahres 2019", ausgerufen vom Verband der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland, ist die Sorte Bienenstich.

Wo essen Sie ihr Eis am liebsten?

Die Auswahl ist nur nur bei den Geschmacksrichtungen groß: In hunderten Eisdielen können Sie sich in Schleswig-Holstein mit der kühlen Süßspeise erfrischen. Bei dieser Anzahl kann man schon einmal den Überblick verlieren. Wir möchten daher von Ihnen wissen: Welche Eisdiele ist Ihr Favorit? Wo schmeckt es besonders cremig, lecker, wo stimmt das Preis-Leistungsverhältnis? Bis zum 6. Juni 2019 können Sie an unserer Umfrage auf KN-online teilnehmen. Nennen Sie uns bitte zunächst den Ort, dann den Namen Ihrer Lieblingseisdiele - so können wir die Daten am besten auswerten.

Zehn Eisdielen kommen in die Endrunde

Die zehn am häufigsten genannten Eisdielen kommen ab dem 9. Juni 2019 in die Endabstimmung. Wer von ihnen bis zum 16. Juni 2019 am meisten Stimmen auf sich vereinen kann, ist der Gewinner. Zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni 2019 verkünden wir dann, welche die beste Eisdiele in Schleswig-Holstein ist.

Abstimmen und gewinnen

Unter allen, die an unserer Online-Umfrage teilnehmen, verlosen wir 50 Euro. Genug, um mit der Familie, der Fußballmannschaft oder dem Freundeskreis eine ordentliche Portion Eis in der Lieblingseisdiele zu schlemmen.

