Kiel

Eine aktuelle Umfrage der Landeselternvertreter der Kitas zeigt, wie häufig der Fachkräftemangel in der frühkindlichen Bildung Familien in die Klemme bringt. Von rund 3300 Befragten aus dem ganzen Land gaben 23 Prozent an, dass die Kita-Gruppe ihrer Kinder schon ganz geschlossen werden musste, weil Personal für die Betreuung fehlte. Dass der Betrieb deswegen stundenweise verkürzt wurde, erlebten 39 Prozent. Fast zwei Drittel der Eltern wurden darum gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, weil nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher da waren. Bei 45 Prozent kommt das regelmäßig vor.

„Wir wussten schon vorher, dass manche in arger Bedrängnis sind und kannten einzelne Fälle. Aber die Ergebnisse sind schlimmer als erwartet“, sagt Kerstin Hinsch, die seit Ende November mit Sandra Moschell den Landeselternvertretern vorsitzt. „Dass Familien in der Fülle von ihren Einrichtungen angesprochen werden, ob sie zur Entlastung die Betreuung selbst übernehmen können, hat uns überrascht.“

Zu Beginn der Herbst- und Wintersaison komme es immer wieder zu massiven krankheitsbedingten Personalengpässe in den Einrichtungen, durch Corona verschärfe sich die Situation zusätzlich. Die Eltern haben laut Hinsch zwar Verständnis für die angespannte Lage der Kitas, kommen aber selbst in die Bredouille. Wenn ihre Kinder nicht in die Gruppe gehen können, seien Familien gezwungen, sie alternativ betreuen zu lassen, oder sie könnten ihren Pflichten bei der Arbeit nicht nachkommen.

Eltern fordern: Bedarf der Kinder muss wieder in den Fokus rücken

„Die Erleichterung, Elternteile in der Einrichtung zu haben, die zu Hause sind und somit Personalengpässe auffangen können, bewerte ich kritisch“, sagt Sandra Moschell. Der tatsächliche Bedarf der Kinder rücke dabei in den Hintergrund. „Alle Kinder haben das gleiche Recht auf eine frühkindliche Bildung und soziale Teilhabe, unabhängig von einer potenziellen Betreuungsleistung der Familie.“

Der Umfrage zufolge am wenigsten Probleme gibt es in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Ostholstein sowie der Stadt Flensburg. Dort gaben jeweils knapp zwei Fünftel der Eltern an, dass es bei ihnen keine Einschränkungen im Kita-Betrieb wegen Personalmangels gab. „In Stormarn oder Segeberg ist es dagegen extrem problematisch“, sagt Hinsch.

Im Kreis Plön haben 31 Prozent Gruppenschließungen erlebt

Bei den kompletten Gruppenschließungen war der Anteil der Eltern, die das erlebt haben, in den Kreisen Stormarn (38 Prozent), Dithmarschen (37) und Plön (31) am höchsten. In Neumünster und im Kreis Segeberg passierte das 26 Prozent der Eltern, im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam das bei 24 Prozent der Befragten vor, in Kiel bei 22 Prozent.

Es gebe Ausnahmeregeln vom Fachkraft-Kind-Schlüssel und Kompensationsmöglichkeiten von Personalengpässen, die die Schließung einer Gruppe nicht zwingend notwendig machen, betonen die beiden Mütter. Die Elternvertretungen vor Ort meldeten aber vermehrt zurück, dass die Träger von den Lösungsmöglichkeiten keinen Gebrauch machten.

Landeselternvertreter kritisieren: Es reicht nicht, auf den Bund zu hoffen

Mehrfach hätten Eltern die Landesregierung im Kita-Reform-Prozess darauf hingewiesen, dass der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen nicht zur Zahl der bereitstehenden Erzieherinnen, Erzieher und sozialpädagogischen Assistenten passe.

„Die Opposition im Landtag hat wiederholt Vorschläge mit praktikablen Lösungsansätzen zum Abbau des Fachkräftemangels eingebracht“, so Hinsch. Dass diese mehrheitlich abgelehnt wurden, sei für sie unverständlich. Die Regierung müsse mehr in petto haben, als zu erzählen, was sie schon alles Gutes für das Kita-System geleistet haben und ansonsten auf den Bund zu hoffen. Eine echte Fachkräfteoffensive sei notwendig.