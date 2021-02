Kiel

Bei einer repräsentativen Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag der Onlinelernplattform Simpleclub gaben 16 Prozent der Schüler an, dass sie bereits am Limit seien.

Zugleich sagten Ende Januar zwei Drittel der 1000 Befragten zwischen 12 und 19 Jahren, sie würden eine Verlängerung der Distanzlernphase schaffen, wenn die Situation das erfordere. Rund 17 Prozent würden sich sogar wünschen, dass es ewig mit dem Homeschooling so weiter geht. Auffallend am Umfrageergebnis ist, dass doppelt so viele Schüler zwischen 17 und 19 Jahren die Pandemie-Einschränkungen schlechter ertragen als die Gruppe der jüngeren Jugendlichen zwischen zwölf und 14 Jahren.

Schülervertreter aus Schleswig-Holstein sehen in vier Wochen das Limit ausgereizt

Sie würde sich zwar etwas anderes wünschen, aber: „Ich würde sagen, einen Monat können die älteren Schüler das im Notfall noch aushalten“, sagt Amelie Grothusen, Landesschülersprecherin der Gemeinschaftsschulen.

Die Prognose von Jonas Fischer, Sprecher für die Gymnasien, sieht ähnlich aus: Drei bis vier Wochen Distanzlernen sei für die Mehrheit noch machbar, wenn es klare Bedingungen für die Qualität der Online-Lehre gibt. Es müsse mehr Echtzeit-Kommunikation geben. „Schüler, die durch ihre räumliche oder soziale Situation kaum am Online-Unterricht teilnehmen können, sind sicher jetzt schon an ihrem Limit.“

Motivation im Homeschooling sinkt

Die Priorisierung der niedrigeren Klassen kann Grothusen gut nachvollziehen. „Je älter ich bin, desto weniger benötige ich die Hilfe meiner Eltern und desto strukturierter kann ich meist arbeiten. Die Kleinen kommen schneller an ihre Grenzen.“

Die Zehntklässlerin aus Eckernförde beobachtet aber, dass bei vielen Jugendlichen die Motivation, zu Hause alleine den Stoff zu erarbeiten, immer stärker abfällt. Gleichzeitig haben einige Angst, den Anschluss zu verlieren. „Als Teil der Abschlussklasse bekomme ich jeden zweiten Tag Präsenzunterricht. Das hebt die Motivation erheblich.“

Befragte bewerten Lehrer überwiegend mit "gut" und "befriedigend"

Der Übergang zum Wechselunterricht wäre deswegen aus Schülersicht ein Lichtblick. Der bringe allerdings auch mit sich, dass die Lehrer einen noch größeren Spagat machen müssten, um allen gerecht zu werden. „Ich habe großen Respekt, wie die Lehrer es hinkriegen, beides unter einen Hut zu bringen“, sagt die 16-Jährige.

Der Umfrage zufolge würden nur neun Prozent der Schüler ihre Lehrer für deren Leistung durchfallen lassen. Knapp 37 Prozent bewerten das Engagement und die Unterstützung ihrer Lehrer mit der Note „gut“, ein Drittel fand sie „befriedigend“.

Das meistgenannte Manko beim Distanzlernen sind den Befragten zufolge nach wie vor hakende digitale Tools. Über der Hälfte der Schüler fehlen die Kontakte zu ihren Mitschülern, insbesondere die Jüngeren finden das schwierig. An dritter Stelle werden Mängel bei der Wissensvermittlung aufgezählt –das beschäftigt vor allem die Oberstufenschüler.

Schüler sehen größte Probleme in Mathe

Am meisten leide das Fach Mathematik, hier sehen rund 36 Prozent der Schüler ein Problem. Auch in den Fremdsprachen (15,9 Prozent) und den Naturwissenschaften (15,7 Prozent) bleibt demnach viel auf der Strecke. „In Mathe kann ich zwar online schnell Feedback bekommen, ob die Lösung richtig oder falsch ist. Aber auch mit einem Beispielrechenweg vom Lehrer versteht man nicht unbedingt, warum eine Aufgabe so gelöst werden muss“, sagt Fischer.

Mathe sei für viele ohnehin ein Angstfach, wem es schon vorher schwer fiel, dem zu folgen, habe jetzt vermutlich noch mehr Probleme, glaubt Grothusen.