Kiel

Mehr als 14.000 Eltern, Schülerinnen und Schüler haben im Januar an der nicht repräsentativen Online-Umfrage teilgenommen, die vom Landeselternbeirat (LEB) der Gymnasien gemeinsam mit der Landesschülervertretung im Januar zum Distanzlernen durchgeführt wurde.

In den weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein gibt es seit kurz vor den Weihnachtsferien wieder Homeschooling. Nur die Abschlussklassen haben aktuell Präsenzunterricht, wobei dieser in den Schulen unterschiedlich umgesetzt wird.

Laut der veröffentlichten Ergebnisse, empfand beinahe die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler Anspannung, etwa 40 Prozent fühlten sich sogar unter Druck. Dies betraf insbesondere Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe.

Präsenzunterricht kann durch Distanzlernen nicht lange ersetzt werden

Nur 28 Prozent der Befragten glaubt, dass Distanzlernen den Präsenzunterricht für einen

Monat oder länger ersetzen kann, ein Drittel hält dies für gar nicht möglich. Es zeichne sich ab, dass die Akzeptanz des Distanzlernens mit der emotionalen Belastung der Schülerinnen und Schüler wie auch Eltern zusammenhängt, teilt der LEB mit.

Fortschritte im Vergleich zum ersten Lockdown sehen die Befragten in der Nutzung von Lernmanagementsystemen und der Zunahme von Videokonferenzen. Die für das Distanzlernen vom Land freigegebenen Videokonferenzplattformen laufen laut der Ergebnisse des LEB mit eingeschaltetem Video nur unzureichend. Erst bei ausgeschaltetem Video ist demnach eine zuverlässige Nutzung möglich. Nach wie vor würden oftmals nur Aufgaben aus Schulbüchern und Arbeitsblättern bereitgestellt.

Im zweiten Lockdown werden mehr Fächer in Distanz unterrichtet

Die Ergebnisse zeigen laut LEB auch, dass das Distanzlernen im Januar 2021 deutlich mehr Schulfächer umfasst als noch im April letzten Jahres. 60 Prozent der Befragten gaben an, dass in allen Fächern Aufgaben verteilt wurden, 37 Prozent in mehreren. Knapp 40 Prozent hielten den Umfang der Aufgaben für genau angemessen, die nahezu gleich Anzahl der

Befragten hielt ihn jedoch für etwas zu viel oder zu viel.

Schwierigkeiten gibt es bei der Vereinbarkeit von Homeschooling und Arbeit: 61 Prozent der befragten Eltern mit Kindern in der Orientierungsstufe gaben an, dass die Vereinbarkeit

zwischen Beruf und Distanzlernen ihrer Kinder „eher nicht gut“ oder „nicht gut“ funktionierte. Bei Eltern mit Kindern in der Mittelstufe waren es noch 38 Prozent.

Landeselternbeirat der Gymnasien fordert Nachbesserungen

Mit Blick auf die Umfrageergebnisse bemängelt der LEB der Gymnasien, dass das Distanzlernen noch immer nicht an allen Schulen in Schleswig-Holstein zufriedenstellend laufe. "Es wurde zwar schon einiges bewegt, aber es gibt leider nach einem Jahr noch zu viel Optimierungsbedarf", so Claudia Pick, Vorsitzende des LEB der Gymnasien. Sie wählt eine zuweilen in Zeugnissen vorkommende Bemerkung: "Bei gleichbleibenden Leistungen ist eine Versetzung ausgeschlossen."

Um das Homeschooling zu verbessern, fordert der LEB verschiedene Nachbesserungen, darunter die Erarbeitung und Umsetzung verbindlicher Mindeststandards für das Distanzlernen sowie motivierende und zeitnahe Rückmeldungen zu eingereichten Aufgaben der Schülerinnen und Schüler.