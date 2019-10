Kiel

Das Thema " Tempolimit auf der Autobahn" spaltet immer wieder die Nation. Die Grünen wollen nun den Bundestag über eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Stundenkilometer abstimmen lassen, ein entsprechender Antrag ist offenbar bereits für Mitte Oktober geplant. Hier lesen Sie Argumente für und wider den Vorschlag und erfahren mehr zu der Initiative.

Wir wollten Ihre Meinung zu diesem Thema wissen und haben Sie deswegen aufgerufen, an einer Umfrage teilzunehmen. Mehr als 7700 Stimmen wurden seit Samstagmorgen abgegeben. Am Montag wurde die Abstimmung um 11 Uhr beendet. Hier ist das Ergebnis. So haben die KN-Leser abgestimmt:

Mehrheit gegen Tempolimit

Die knappe Mehrheit der Leser, nämlich 52 Prozent, haben sich gegen ein Tempolimit 130 km/h auf deutschen Autobahnen ausgesprochen. Auf die Antwort „Nein. Das bringt doch eh nichts – und es gibt schon genug Verbote“ entfielen 4054 Stimmen.

Für ein Tempolimit, wie es von den Grünen gefordert wird, waren dagegen 47 Prozent der KN-Leser. Insgesamt 3692 Stimmen bekam in unserer Umfrage die Antwortmöglichkeit „Ja. Schneller muss man nicht wirklich fahren, der Verkehr wird flüssiger – und es schont die Umwelt“.

Hinweis: Es handelt sich um keine repräsentative Umfrage. Wir wollen damit ein Stimmungsbild unter den KN-Lesern erfragen, die Umfrage ist natürlich in keiner Weise bindend für die Politik.

