Fischbrötchen gelten in Schleswig-Holstein als handliche Delikatesse. Der Snack ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Aber wo schmecken Fischbrötchen in Kiel und entlang der Förde am besten? Das möchten wir zum Weltfischbrötchentag am 7. Mai von Ihnen wissen!