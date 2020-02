So gehen Fitnessstudios mit Kopftuchträgerinnen um

Kiel

"Mit Kopftuch zu trainieren ist bei uns kein Problem", sagt Sasa Lazic, Leiter des Clever-Fit-Studios aus Neumünster. Ein Massenphänomen sei die Kopfbedeckung bisher allerdings nicht. "Das macht höchstens eine Handvoll ältere Frauen bei uns", so Lazic.

Hintergrund der Debatte ist ein Urteil des Amtsgerichts Reinbek ( Kreis Stormarn): Ein Fitnessstudio in Oststeinbek am Stadtrand von Hamburg hatte einer Muslima aus Versicherungsgründen verboten, mit Kopftuch Sport zu treiben. Die Frau klagte und bekam nun 1000 Euro Entschädigung zugesprochen.

Inger Möller-Timm vom "Quiins" in Preetz steht dem Kopftuch aufgeschlossen gegenüber. Sie sagt: "Solange keine Vollverschleierung getragen wird, ist das keine Frage der Sicherheit, sondern der Offenheit", so die Inhaberin. Wer Kopftuch tragen wolle, könne das in ihrem Studio tun. "Denn selbst wenn am Vormittag nur Frauen trainieren, können wir nicht garantieren, dass nicht zum Beispiel mal der Postbote reinkommt."

"Wir hatten den Fall erst ein Mal", sagt Kevin Smeink vom California-Fitnessstudio in Eckernförde und sieht deswegen keinen Handlungsbedarf.

Oliver Fahrentholz betreibt drei reine Frauen-Fitnessstudios der Marke Mrs. Sporty in Kiel und Eckernförde. Er sagt: "Wir kommunizieren beim Probetraining, dass es Kurse mit weiblichen und männlichen Trainern gibt und immer mal wieder Männer das Studio betreten." Dafür seien die Räume von außen nicht einsehbar. So könne jede Frau selbst entscheiden, ob und wann sie mit Kopfbedeckung trainieren möchte. "Einige belegen dann nur Kurse bei Kolleginnen oder legen das Kopftuch ab, wenn sie mich etwas länger kennen", so Fahrentholz.

"Wir trainieren hier nicht mit Geräten, sondern überwiegend mit dem eigenen Körpergewicht." Dementsprechend sei die Gefahr, dass sich das Kopftuch irgendwo verfängt, gering. Andere Kundinnen störten sich in der Regel auch nicht an dem Kopftuch."Manchmal wird es angesprochen. Mir ist aber kein Fall bekannt, in dem eine Frau mit Kopftuch bei uns aufgehört hätte oder eine Kundin ohne Kopftuch nicht mehr gekommen sei", so der Studio-Inhaber.

