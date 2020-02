Das Magenmittel Cytotec wird auch in Kliniken in Schleswig-Holstein zur Einleitung der Geburt eingesetzt. Medienberichte über vereinzelte Todesfälle und Behinderungen bei Kindern nach der Gabe von Cytotec haben große Verunsicherung ausgelöst. Zu Unrecht, sagen Gynäkologen in Kiel.