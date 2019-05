Schleswig-Holstein Umwelthilfe-Gutachten - "LNG-Terminal nicht genehmigungsfähig" Das geplante Terminal für flüssiges Erdgas (LNG) in Brunsbüttel kann nach Einschätzung eines juristischen Gutachtens im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe nicht genehmigt werden. Nach dem geltenden europäischen und nationalen Störfallrecht sei die geplante Anlage nicht genehmigungsfähig.

Ein Kesselwaggon mit der Aufschrift "On the move for you: LNG by rail" steht vor der Beladung im Elbehafen. Quelle: Bodo Marks/dpa