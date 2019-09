Am 25. September entscheidet der Landtag darüber, ob bezahlbarer Wohnraum Staatsziel in der Landesverfassung wird. Die Aufnahme wäre "ein deutliches Signal an die Menschen, dass die Politik ihre Sorgen und Nöte ernst nimmt", sagten Vertreter von Mieterbund und Sozialverband SoVD am Freitag in Kiel.