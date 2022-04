Kiel

Das Anwohnerparken in Schleswig-Holstein muss teurer werden. Das jedenfalls fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Wer in der Nähe seiner Wohnung parken will, soll dem Verein zufolge mindestens 360 Euro pro Jahr bezahlen, für besonders große SUVs und Pick-ups sogar 480 Euro. Derzeit werden in den Kommunen des Landes maximal 30,70 Euro jährlich für den Bewohnerparkausweis erhoben. Gebühren müssten so hoch sein, dass Menschen, die nicht auf ihr Auto angewiesen seien, ihren Pkw-Besitz hinterfragen, erläuterte die Umwelthilfe: Verglichen mit den Kosten für Bus- und Bahntickets sei dies immer noch niedrig.

Die Kritik trifft nicht nur Schleswig-Holstein. Nur fünf Bundesländer ermöglichten ihren Kommunen laut einer Auswertung der DUH eine „angemessene Gebührenordnung“. Seit Mitte 2020 können Länder und Kommunen die Gebühren für städtische Quartiere mit erheblichem Parkraummangel regeln. Bundestag und Bundesrat hatten damals eine bis dahin geltende bundesweite Obergrenze gekippt. Doch die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat sich bis heute auf keine neue Gebührenordnung geeinigt.

Verkehrsminister Bernd Buchholz: „Kommunen stellen sich vierstellige Beträge vor“

„Wir wollten in der Koalition sehr klar festlegen, dass die Gebühr für das Anwohnerparken nicht so hoch ist, dass man sich dies nicht mehr leisten kann“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Es gebe Kommunen, die sich „vierstellige Beträge“ pro Jahr für die Parkvignette vorstellen, so Buchholz: Es soll deshalb eine Höchstgrenze für die Gebühr geben, „auf die wir uns aber noch nicht verständigt haben“.

Besonders in Großstädten ist das Bewohnerparken beliebt. In Kiel zum Beispiel gibt es acht weiträumige Zonen, in denen das Parken nur mit Bewohnerparkausweis erlaubt ist. Anwohner sollen dadurch ihre Wohnung trotz des dort hohen Kunden- oder Besucheraufkommens fußläufig erreichen. Die Vignette kostet zwischen 10,20 und 30,70 Euro pro Jahr. Allein im vergangenen Jahr wurde mehr als 3000 Kielerinnen und Kielern der Parkausweis ausgestellt. Dieser muss wegen der anstehenden Gebührenerhöhung seit diesem Jahr jährlich verlängert werden – zuvor war dieser bis zu drei Jahre gültig.

ADAC bezeichnet Kritik der Umwelthilfe als „ideologiebetriebenes Bestreben“

Wenig Verständnis hat der ADAC Schleswig-Holstein für die Kritik der Umwelthilfe. „Es wirkt so“, teilt Sprecher Rainer Pregla mit, „als stünde dahinter das ideologiegetriebene Bestreben, die Verbraucher nach den Vorstellungen der Umwelthilfe zu erziehen“.

Es müsse auch weiterhin möglich bleiben, in Innenstadtgebieten zu leben und wohnortnah zu parken, so Pregla: „Viele, gerade auch ältere Menschen sowie Familien, sind darauf angewiesen. Mobilität muss bezahlbar bleiben.“