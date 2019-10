Unbekannte legen Internetseite des Landes lahm

Lübeck/Kiel

Schleswig-Holstein.de, die Internetseite der Landesregierung und zahlreicher Behörden, war am Montag über mehrere Stunden nicht erreichbar. „Die Seite kann nicht aufgerufen werden“ musste jeder lesen, der auf das Portal wollte. Erst am frühen Nachmittag war die Störung zumindest so weit behoben, dass die Seite wieder angezeigt werden konnte. „Es hat offenbar einen sogenannten Denial-of-Service-Angriff gegeben“, erklärt Heiko Scharffenberg, Sprecher von Dataport, dem Dienstleister, der die Landesseite betreut. Diese DOS-Angriffe seien keine Hackerangriffe mit dem Ziel, Daten auszuspähen, sondern eher Attacken, um durch eine Flut von gleichzeitigen Anfragen ganze Server lahmzulegen, sagt Scharffenberg. „Unsere Spezialisten analysieren nun, ob es eine gezielte Aktion war oder nicht.“

Attacke begann am Sonntag

Die Attacke habe am Sonntagabend begonnen und war am Montagmittag um 14.30 Uhr noch nicht beendet. „Der Angriff läuft noch, aber unsere Filter sind jetzt so eingestellt, dass die Seite wieder aufgerufen werden kann“, erklärt Scharffenberg. Mutwillige DOS-Attacken mit dem Ziel, Server lahmzulegen, stehen unter Strafe. Verursacher können mit Freiheitsstrafen oder Geldstrafen belegt werden – wenn ihnen die Attacke nachgewiesen werden kann.

Dataport ist der Informations- und Kommunikations-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung für die vier Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt sowie für die Steuerverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, Hauptsitz ist Altenholz bei Kiel.

Von Christian Risch