Bei einem Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Berlin wird der Arzt Fritz von Weizsäcker am Dienstag, 19. November, erstochen. Auch das UKSH, Städtisches Krankenhaus Kiel und das FEK Neumünster bieten solche offenen Veranstaltung an. Passen die Kliniken ihre Sicherheitsmaßnahmen an? Eine Umfrage.