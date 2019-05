In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. Mai, drangen zwei unbekannte Männer in der Zeit von 0 - 4 Uhr in das Haus einer Rentnerin im Westerbergweg im Husumer Ortsteil Schobüll ein. Sie fesselten die Rentnerin und stahlen diverse Wertgegenstände. Die Polizei bittet nun um Hinweise.