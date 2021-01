Rendsburg

Der Boss war vor Ort - unter anderem im Umspannwerk Oldersbek in der Nähe von Husum: Für die RTL-Sendung „Undercover Boss“ legte die Eon-Managerin Tanja Larisch Starkstromkabel aus, um Windenergie in die Leitungen zu bringen. Gut verkleidet und unter dem Tarnnamen " Sabrina Schwille" unterstützte sie die Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz AG draußen auf dem platten Land.

"Undercover Boss": Verkleidung fiel in Husum auf

Mit blonden Haar-Extensions, künstlichen Zähnen und Brille sei die 45-jährige Niedersächsin kaum zu erkennen gewesen, teilte der Sender kurz vor Ausstrahlung der Folge jetzt mit. "Das Team hatte jedenfalls erstmal keine Ahnung, wer da mit anpackte. Die Mitarbeitenden wussten nur, dass sie die „Neue“ anleiten sollten und RTL ihnen dabei über die Schulter schaute, um einen Einblick in den DAX-Konzern Eon zu bekommen", heißt es in einer Mitteilung von RTL und SH Netz. Wie aus gut unterrichteten Kreisen innerhalb des Konzerns zu hören war, sei den Mitarbeitern vor Ort die Verkleidung jedoch aufgefallen.

Teilnehmerin bei "Undercover Boss" will Frauen in technische Berufe bringen

In ihrer neuen Rolle musste die Managerin erstmal den Motor angeworfen werden, um die Kabel zu bewegen – und dazu braucht man Kraft. Und zwar mehr, als die Geschäftsführerin des " E.ON Energie Dialog" mitbrachte. „Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, diesen Motor anzuwerfen – ich habe mich dauernd gefragt – gibt es da einen Trick“, so Tanja Larisch nach der Fernsehaufzeichnung.

Inkognito zu gehen habe sich gelohnt, sagt Tanja Larisch: „Durch die Undercover-Mission hatte ich die Möglichkeit, auf ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden zu treffen. Ich möchte auch in Zukunft so oft es geht zu unseren Teams rausfahren. Besonders wichtig ist mir, Weiterbildung weiter zu fördern, wie ich das auch bei Undercover Boss tun konnte – und Frauen zu ermutigen, in technische Berufe zu gehen.“

Die Folge mit der Eon-Managerin soll am kommenden Montag, 25. Januar um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt werden.