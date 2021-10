Kiel

Die Nutzung von Pedelecs wird immer beliebter. Sie versprechen angenehme und kraftschonende Fahrten auf zwei Rädern. Doch mit der gesteigerten Nachfrage häufen sich auch die Unfallzahlen. Insbesondere ältere Menschen sind betroffen. Der ADFC sieht neben ihrer Unerfahrenheit auch infrastrukturelle Gründe für die zunehmenden Unfälle. Die Landespolizei setzt auf Prävention und gibt Tipps zum Umgang mit den motorunterstützten Zweirädern.

Erst am Freitag, 8. Oktober, erlitt ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer in Höhndorf bei Schönberg schwere Verletzungen, nachdem er mit einem Auto kollidiert war. Zwei Tage später stieß ein 80-Jähriger mit seinem Pedelec in Kosel mit einem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Das dies keine Einzelfälle sind, zeigen die Zahlen im Verkehrssicherheitsbericht der Landespolizei für das Jahr 2020.

Zahl der Pedelec-Unfälle in Schleswig-Holstein steigt seit der erstmaligen Erfassung 2014 kontinuierlich an

Die Zahl der Pedelec-Unfälle ist seit der erstmaligen Erfassung 2014 kontinuierlich gestiegen. Wurden 2019 insgesamt 548 Pedelec-Fahrerende bei entsprechenden Unfällen leicht verletzt, waren es 2020 schon 774. Bedenklich: Die Zahl der schwer verletzten Pedelec-Fahrenden erhöhte sich um 37 Prozent auf 174. Laut Landespolizei sind die Zahlen auch im laufenden Jahr erneut gestiegen.

Vor allem ältere Menschen betroffen

Die Risikogruppen sind ältere Menschen, allerdings mit einer Differenzierung: Mit 424 Leicht- und 97 Schwerverletzten war die Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen 2020 am stärksten betroffen, gefolgt von der Alterskohorte 45 bis 55 Jahre. Jedoch gehörten 14 von 16 getöteten Pedelec-Fahrern den Senioren an. Die Hälfte war über 80 Jahre alt.

Blickt man auf die Gesamtheit aller Unfälle spielt ein Faktor eine Rolle, der bei normalen Fahrrädern wesentlich weniger ins Gewicht fällt: zu schnelles Fahren. 21 Prozent der Unfälle mit Pedelecs resultieren aus nicht angepasster Geschwindigkeit.

Unterschied Pedelec und S-Pedelec Der absolut größte Teil der im Handel angebotenen Fahrräder mit Elektro-Antrieb sind Pedelecs. Während ein E-Bike (etwa wie ein Mofa) auch von selbst fährt, erhalten Fahrende bei einem Pedelec Unterstützung über einen elektrischen Motor nur dann, wenn sie in die Pedale treten. Erfolgt die Pedalunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde gelten Pedelecs als Fahrrad. Man braucht also kein Versicherungskennzeichen, keinen Führerschein und muss auch keinen Helm tragen. Anders ist es bei sogenannten Speed-Pedelecs oder S-Pedelecs, die mit einem stärkeren Hilfsmotor beim Treten in die Pedale bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde unterstützen. Sie gelten als Kraftfahrzeuge und müssen ein eigenes Versicherungskennzeichen haben. Wer ein S-Pedelec fährt, darf die Radwege nicht benutzen. und muss auch einen geeigneten Helm tragen.

„Relativ hohe Geschwindigkeit erhöht das Risiko“, sagt auch Thomas Möller, Vorsitzender vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Schleswig-Holstein, zu den steigenden Pedelec-Unfallzahlen. Die Zunahme lasse sich zum großen Teil aus den hohen Verkaufszahlen und dem verstärkten Radfahren während der Corona-Pandemie erklären. „Außerdem haben viele Menschen das Radfahren durch das Pedelec neu entdeckt, sind aber entsprechend ungeübt“, sagt Möller, der Fahrsicherheitstraining für Anfänger als hilfreich erachtet.

ADFC kritisiert unzureichende Infrastruktur für Pedelec-Fahrende

„Die unerfahrenen Pedelec-Fahrenden sind das eine, die unzureichende Infrastruktur das andere Problem. Unser Radwegenetz ist zu einem großen Teil in einem schlechten Zustand und nicht für höhere Geschwindigkeiten geeignet“, ergänzt der ADFC-Landesvorsitzende. Der ADFC fordere daher breitere, übersichtlichere und ebene Radwege.

Möller bringt aber auch Autofahrende mit ins Spiel. Sie müssten heutzutage mit anderen Radfahrgeschwindigkeiten und schnellerer Beschleunigung durch Pedelec-Fahrende rechnen. „Da ist immer noch Aufklärungsarbeit notwendig“, sagt er.

Landespolizei und Verkehrswacht bieten Kurse für Seniorinnen und Senioren zum Thema Pedelec an

Diese bietet die Landespolizei auch Pedelec-Fahrenden an. „Wir stehen als Landespolizei in engem Austausch mit unseren Netzwerkpartnern, den Verkehrswachten, die praktische Kurse anbieten“, sagt Dirk Schneider, Sprecher der Landespolizei. So biete zum Beispiel die Kreisverkehrswacht Ostholstein-Süd einen Kurs für Seniorinnen und Senioren mit Theorie und Praxis zum Pedelec-Fahren an. Auch in Kiel ist die Polizeidirektion laut Gerald Theil, Leiter des Sachgebiets Prävention, im Austausch mit Verkehrswacht und Seniorenbeirat, um solche Angebote ins Rollen zu bringen.

Auch ohne einen Kursbesuch können sich Pedelec-Fahrende aber präventiv vor möglichen Unfällen schützen. Pedelecs seien etwa 30 Prozent schwerer als konventionelle Fahrräder. „Fahren Sie ein Pedelec ausgiebig Probe, mit und ohne Unterstützung, testen Sie die verschiedenen Modi und machen sich mit der Antriebskraft vertraut“, rät Landespolizei-Sprecher Schneider. Zudem sollte man sich mit den in den letzten Jahren geänderten Verkehrsregeln zur Benutzung von Radwegen vertraut machen.

Insbesondere Radwege, die man benutzen darf, seien teilweise schmal. „Nehmen Sie Tempo raus. Nur weil ich 25 Kilometer pro Stunde fahren kann, muss ich das nicht ausnutzen“, sagt Schneider. Und wie auch bei herkömmlichen Fahrrädern helfe eine gute Sichtbarkeit durch Licht und reflektierende Kleidung. „Und für den Fall eines Sturzes schützt der Helm“, ergänzt Schneider mit Blick auf die höheren Fahrtgeschwindigkeiten der Pedelecs.