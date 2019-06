Norderwöhrden

Gegen 11.20 Uhr war der Fahrer eines Fords in Begleitung einer Frau auf der B 203 in Richtung Büsum unterwegs. In Norderwöhrden geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden LKW samt Anhänger. Beide Fahrer hatten laut Polizei noch versucht, den Zusammenstoß zu verhindern.

B203 in Norderwöhrden : Autofahrer starb vor Ort

Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge gerieten von der Fahrbahn ab und kamen im Graben zum Stehen. Der in seinem Ford eingeklemmte Unfallverursacher verstarb noch vor Ort, ein Rettungswagen brachte seine Begleiterin in ein Klinikum. Zur Schwere und Art ihrer Verletzungen ist bei der Polizei bisher nichts bekannt. Unklar ist ebenfalls, wer die Personen in dem Fahrzeug waren.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B203 bei Norderwöhrden voll gesperrt werden. Ein Sachverständige wurde zur Klärung des Unfalls angefordert.

An dem PKW entstand Totalschaden, der LKW erlitt Beschädigungen im Frontbereich.

