Großenaspe/Bad Bramstedt

Schwerer Unfall auf der A7: Zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt sind am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Kleintransporter und ein LKW zusammengestoßen. Der Transporter fuhr dabei auf den Laster auf. Der Beifahrer im Kleintransporter war schwer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Später wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Hamburg geflogen.

Der Fahrer des Transporters konnte sich selbst schwer verletzt aus dem Unfallwrack befreien. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Die Fahrbahn der A7 Richtung Hamburg war zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Bad Bramstedt für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Lkw fährt auf Rader Hochbrücke in die Leitplanke

Auch auf der Rader Hochbrücke gab es etwa zeitgleich ein Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben ist gegen 17 Uhr ein Laster, der gen Süden unterwegs war, aus ungeklärter Ursache in die Leitplanke gefahren. Verletzt wurde der Fahrer zwar nicht, aber er kam zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus.

Der Verkehr wurde zunächst über den Überholstreifen umgeleitet. Am am Abend müssen Verkehrsteilnehmer an der Rader Hochbrücke noch mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Von RND/pat/Danfoto