Melsdorf

Gegen 17.20 Uhr ist am Montagnachmittag eine Frau mit ihrem PKW auf einen liegengebliebenen LKW aufgefahren. Der Unfall ereignete sich circa einen Kilometer hinter der Abfahrt Melsdorf. Seit 19 Uhr ist die A 210 deshalb in Richtung Rendsburg nach einer Vollsperrung nur einspurig befahrbar.

Aktuell staut sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Kiel zurück. Von Kiel kommend muss deshalb mit erheblicher Verzögerung gerechnet werden.

Die 32-jährige PKW-Fahrerin musste von der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen aus ihrem VW Polo geborgen werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel geflogen. Der Einsatz der Rettungskräfte ist beendet. Das Unfallfahrzeug muss noch geborgen werden.