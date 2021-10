Bad Oldesloe

Ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Montag in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) vom Anhänger eines Traktors erfasst und tödlich verletzt worden. Der 28 Jahre alte Traktorfahrer befuhr mit seinem Gespann einen schmalen Verbindungsweg von Poggensee nach Schadehorn, als ihm der Radfahrer entgegen kam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 28-Jährige stoppte auf dem Grünstreifen. Auch der Senior hielt an, stieg von seinem Fahrrad und wartete auf dem Grünstreifen. Der Traktorfahrer fuhr wieder an, als er plötzlich bemerkte, dass der Radfahrer stürzte und vor den voll beladenen Silage-Anhänger fiel.

Obwohl der 28-Jährige sofort bremste, konnte er nicht verhindern, dass der 82-Jährige vom Hänger überrollt wurde. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle.

