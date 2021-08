Flensburg/Hannover

Drei Kinder und eine Betreuerin wurden verletzt: Die Kindergruppe hatte vor einem Schaufenster am Citti-Park in Hamburg gestanden, in das ein Auto bei einem missglücktem Park-Manöver fuhr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eines der Kinder habe schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Wagens und seine Beifahrerin wurden zudem leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Die „Flensburger Nachrichten“ berichteten, dass der Fahrer nach ersten Erkenntnissen Gas und Bremse verwechselt haben soll.

Von RND/dpa