Ein 79-jähriger Fahrradfahrer ist in Pinneberg von einem Auto mit Anhänger angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer habe den 79-Jährigen am Montagabend beim Überholen in einer Nebenstraße touchiert, woraufhin der Fahrradfahrer gestürzt sei, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der 79-jährige Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und dort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Sonst sei niemand am Unfall beteiligt gewesen.

