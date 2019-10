Deutlich mehr Jäger als bisher dürfen von nun an Jagd auf den seit Januar ohne Erfolg zum Abschuss freigegebenen sogenannten Problemwolf in Schleswig-Holstein machen. Die Allgemeinverfügung zum Abschuss des Wolfes GW924m ist am Montag im Amtsblatt veröffentlicht worden und damit in Kraft getreten.