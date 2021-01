Risum-Lindholm

Die B5 ist am Mittwochmorgen in Risum-Lindholm einseitig nach einem Unfall gesperrt worden. Um 4.30 Uhr kam ein Lkw aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Wohn- und Geschäftshaus.

Die beiden Bewohner schliefen im Obergeschoss und wurden durch die Erschütterung geweckt. Beide blieben unverletzt.

+++ Risum-Lindholm: Verkehrsunfall – Lkw fährt in Wohnhaus +++ Am Mittwochmorgen (27. Januar 2021) gegen 04.30 Uhr kam... Posted by Polizei Flensburg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland on Tuesday, January 26, 2021

Nach Unfall in Risum-Lindholm: Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Lkw-Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus der Nähe von Kiel, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus nach Flensburg.

Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an.