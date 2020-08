Schleswig

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag gegen 8.50 Uhr in Schleswig ereignet. Als ein Lkw rückwärts aus einer Baustelle in der Straße Mühlental Richtung Neufelder Weg fuhr, erfasste er einen Fußgänger.

Der 83-jährige Mann wurde überfahren und mehrere Meter von dem Lkw mitgeschleift. Rettungskräfte brachten den Senior noch in ein Krankenhaus, doch dort erlag er an seinen Verletzungen.

Der 52-jährige Lkw-Fahrer steht unter Schock. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Lkw fuhr gegen Mast: Tödlicher Unfall auf dem Rathausplatz in Kiel

Auch in der vergangenen Woche hat sich ein tödlicher Unfall mit einem Lkw ereignet. In Kiel fuhr ein Lkw rückwärts gegen einen Fahnenmast, der knickte um und fiel auf eine Gruppe städtischer Auszubildender, die sich für ein Gruppenfoto aufstellte. Eine 23-Jährige, die ihren ersten Ausbildungstag hatte, wurde erschlagen. Sie starb noch auf dem Rathausplatz.

