Wesenberg

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen hatten die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass der gesuchte Sattelzug mit einer Fähre auf den Weg nach Schweden war. Bei dem Fahrer des Lkw handelt es sich um einen 49 Jahre alten Mann. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung geführt.

Ein Mann aus Lübeck wurde bei dem Unfall getötet

Am Freitagmorgen, den 1. November, wurde ein 64 Jahre alter Mann aus Lübeck an einer Tankstelle in Wesenberg im Kreis Stormarn von einer Sattelzugmaschine überrollt. Er verstab laut Polizei noch am Unfallort.

