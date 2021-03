Kiel

„Die Lehrkräfte an Schleswig-Holsteins Schulen sollten beim Schutz ihrer Gesundheit gleichbehandelt werden“, so Jens Finger, Vorsitzender des Philologenverbands. „Wir freuen uns über die Öffnung der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen am 15. März“, erklärte Finger, „wir sind aber enttäuscht über die Mängel beim Gesundheitsschutz der dort unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer.“

Bildungsministerien Karin Prien (CDU) handele nicht konsequent, bemängelte er. Schließlich seien die Lehrerinnen und Lehrer an den weiterführenden Schulen demselben Ansteckungsrisiko ausgesetzt wie die Grundschullehrkräfte, auch wenn sie zunächst nur Wechselunterricht geben.

Deshalb fordert der Philologenverband, dass alle Lehrer der Gruppe mit Priorität 2 zugeordnet werden. Das sei laut Finger in anderen Bundesländern bereits der Fall. „Die Freude über die Rückkehr in die Schulen darf nicht beeinträchtigt werden durch die Sorge um Ansteckung“, teilte er mit.

7. Klassen in Schleswig-Holstein gehen in den Wechselunterricht

Nachdem am 8. März für die Klassen 5 und 6 an vielen Schulen im Land der Präsenzunterricht gestartet war, folgen am Montag, 15. März, die restlichen Schüler ab Klasse 7. Sie gehen zunächst in den Wechselunterricht. (Hinweis: In Kreisen mit hoher Inzidenz wie Segeberg und Herzogtum Lauenburg ist Lernen auf Distanz angesagt. Eine Übersicht, was in den jeweiligen Kreisen und Städten aktuell gilt, finden Sie hier)

Das Personal von Grund-, Sonder- oder Förderschulen wurde in der Impfreihenfolge nach vorn gezogen, nachdem diese Einrichtungen am 22. Februar wieder geöffnet worden waren. Das betraf auch Beschäftigte von Kindertagesstätten.

Zur Begründung verweist das Bundesgesundheitsministerium auf den Beschluss des Bundes und der Länder am 10. Februar. Demnach wurden Lehrer und Erzieher „angesichts der Schwierigkeit, im Berufsalltag von Kindertagesstätten und Grundschulen Abstandsregeln umzusetzen“, der Gruppe mit hohem Infektionsrisiko zugerechnet.

Karin Prien: Jüngere Altersgruppen können Abstände schwerer einhalten

Mit anderen Worten: Kleine Kinder können sich nicht durchgehend an Hygienevorschriften halten, von größeren ist das aber durchaus zu erwarten. Deshalb bekommen zunächst nur die 7310 Lehrkräfte an Grundschulen und Förderzentren in Schleswig-Holstein den Corona-Schutz. So sieht es auch Karin Prien. „Ich bin froh, dass es gelungen ist, dass seit dieser Woche Lehrkräfte und andere an Grund- und Förderschulen beschäftigte Personen sich regulär zur Impfung anmelden können, denn in Klassen mit jüngeren Altersgruppen können die nötigen Abstände gegebenenfalls schwerer eingehalten werden“, sagte sie auf Nachfrage.

Prien fügte hinzu: „Mit dem allgemeinen Fortschreiten der Impfkampagne können dann hoffentlich bald auch die Lehrkräfte der weiterführenden Schularten nach und nach priorisiert geimpft werden.“

Kurios: Schwangere Lehrerin wird nicht geimpft, ihr Mann wird geimpft

Wie kurios die Blüten sind, die die Impfreihenfolge derzeit treibt, zeigt ein Fall eines Paares aus Schleswig-Holstein. Die frisch schwangere Ehefrau ist Lehrerin und nimmt am Montag den Unterricht wieder auf – geimpft wird sie aber nicht. Das berichtete ihr Mann, der hingegen plötzlich schon einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren kann, da er als Kontaktperson seiner schwangeren Ehefrau gilt. Denn damit fällt er in die Gruppe 2 mit hoher Priorität. Im Gegensatz zur Lehrerin, die ein Kind erwartet. Das Paar sei zwar sehr erfreut über den künftigen Nachwuchs, gleichzeitig aber auch ratlos und besorgt.

Noch unübersichtlicher wird es, wenn Gemeinschaftsschulen ins Spiel kommen, die auch einen Grundschulteil haben. Von denen gibt es etliche in Schleswig-Holstein. Die Kieler Friedrich-Junge-Schule mit ihren Standorten Schreventeich und Wik wird laut Schulleiter Thomas Willers zum Beispiel von 100 Grund- und 250 Sekundarstufe-1-Schülern besucht.

Die meisten Kolleginnen und Kollegen unterrichten in beiden Teilen. Laut Willers ist es etwa nicht ungewöhnlich, dass ein Lehrer eine Klasse von Stufe drei bis sechs begleitet. Deshalb werden ihm zufolge dort auch alle Kollegen bereits jetzt der Priorität 2 zugeordnet, ob sie nun von Haus aus Grundschullehrer sind oder nicht. „Die Impfbereitschaft ist sehr hoch. Jeder ist froh, wenn er sich geschützt fühlt“, so der Schulleiter.

Philologenverband: Können Ungleichbehandlung beim Impfen innerhalb einer Gruppe nicht akzeptieren

Die Bildungsministerin sieht ohnehin keine große Gefahr. „Die Studienlage zeigt, dass Lehrkräfte im Übrigen nicht zu den Berufsgruppen gehören, die einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind“, sagte Karin Prien. In Bayern ist hingegen bereits eine Klage gegen die bevorzugte Corona-Impfung von Grund- und Förderschullehrern im Gespräch. „Die Ungleichbehandlung beim Impfen innerhalb einer Beamtengruppe können und wollen wir nicht akzeptieren“, so Michael Schwägerl, der Vorsitzende des Philologenverbands.

„Alle Lehrkräfte sind gefährdet“, argumentierte er. Allerdings kann der Verband nicht selbst klagen. Er will deshalb einzelne Mitglieder unterstützen, deren Antrag auf eine priorisierte Impfung etwa aufgrund einer Vorerkrankung abgelehnt worden war.