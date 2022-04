Auf dem Gelände einer Tankstelle in Marne (Kreis Dithmarschen) hat es am Dienstagmorgen eine Detonation gegeben. Ein Mann wurde bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt und starb später. Er war laut Polizei von der Druckwelle durch das Dach eines angrenzenden Hauses geschleudert worden.

Unglück in Marne - Mann (60) nach Detonation an Tankstelle gestorben

Von Jördis Früchtenicht