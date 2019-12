So verbringt man stressfreie Weihnachten

Kiel

Wer an Weihnachten zu hohe Erwartungen an sich und andere stellt, wird während der Feiertage oft enttäuscht. „Wir glauben, dass wir ganz viel tun müssen, damit das Fest schön wird: ein ganz kreatives Geschenk aussuchen oder den Raum besonders schmücken“, sagt Stege. Dabei gerieten die eigentlichen Absichten, nämlich Gemeinschaft und Zugehörigkeit, in den Hintergrund. Plötzlich scheint der Erfolg des Weihnachtsfests davon abzuhängen, ob der Tisch richtig geschmückt ist. „Perfektionismus rächt sich, wenn wir den entsprechenden Output für den immensen Input erwarten“, so Stege. Wer sich vor dem Fest alles abverlange, ist entsprechend angespannt.

Niemand muss es etwas tun

Um diesen Druck zu reduzieren, hat Stege einen Tipp: „Hinterfragen sie jeden Satz, der mit ,ich muss’ beginnt. Wenn man das Gefühl hat, dass man etwas muss, entstehen Widerstand und Anspannung.“ Stattdessen solle man sich fragen, aus welchem Grund man etwas tut. „Wenn Sie keinen guten Grund finden, lassen sie es sein.“ Denn viel wichtiger als die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum ist es aus Steges Sicht, sich in der Zeit vor Weihnachten auch um sich zu kümmern. Zum Beispiel mit Spaziergängen oder Meditationen. Wer gelassen durch die Vorweihnachtszeit geht, erhöht die Chancen auf ein entspanntes Fest. Auch während der Feiertage rät Stege, Pausen einzulegen und für sich selbst zu sorgen. Das könne auch bedeuten, einen Termin zu verschieben. „Es kann viel schöner sein, sich in Ruhe am 27. oder 28. Dezember zu treffen, als alles in die Weihnachtszeit zu zwängen“, so Stege.

Bloß nicht vergleichen

Das Bild der perfekten Weihnachtstage mit der Familie wird von Serien und Filmen vorgegeben. In der Realität sieht das oft anders aus. „Eigentlich müsste man sich klarmachen, dass Weihnachten zusammenzusitzen eine unheimlich schwierige Aufgabe ist“, sagt Stege. „Wenn man diese Schwierigkeit ins Auge nimmt, kann man sich viel besser wappnen.“ Zum Beispiel könne man sich Strategien dafür überlegen, wie man mit Ärger-Anlässen umgeht. Was also tun, wenn die Schwiegermutter fragt, wann es denn nun endlich Enkelkinder gibt? Tief durchatmen, nicht sofort reagieren und die Aufmerksamkeit umlenken. Auch ein Spaziergang an der Luft könne helfen, den Druck aus der Situation zu nehmen.

Keine Tabuthemen

Leider sind Konflikte an Weihnachten noch immer ein Tabuthema. „Ehrlichkeit ist oft nicht angesagt während der Feiertage. Vieles soll zugunsten der Harmonie unter den Tisch fallen“, bemängelt die Pädagogin. Statt sich direkt auszusprechen, wenn man sich in einer Situation unwohl fühlt oder von einem Verhalten irritiert ist, wird geschwiegen. Das baue zusätzlich Druck auf und sorge für Missverständnisse.

Probleme ansprechen und sachlich bleiben: Was in der Theorie einfach klingt, falle vielen Familien schwer. Stattdessen kämen Schuldgefühle auf, wenn es an Heiligabend nicht so harmonisch wie erwartet zugeht. „Alle Familien sind an Weihnachten glücklich, nur uns gelingt es nicht. Das denken dann viele“, sagt Stege. Solche Vergleiche sind in ihren Augen Gift für die Verbindung und Gemeinschaft, die wir uns an Weihnachten wünschen.

Was tun, wenn es brennt?

Und wenn es wirklich einmal richtig kracht? „Es ist wichtig, sich und anderen nicht die Schuld zu geben, sondern nach vorne zu schauen“, sagt Stege. Dabei sollte man sich nicht nur auf den Streit fixieren, sondern eher auf die harmonische Zeit davor. Ein Situationswechsel kann dabei helfen, einen neuen Blick auf die Lage zu bekommen. Da reicht es schon, den Geschirrspüler in der Küche auszuräumen oder mit dem Neffen das neue Geschenk auszuprobieren.

Wie ist das mit den Geschenken?

„Ein Geschenk sollte man als Geschenk sehen“, sagt Stege. Also als etwas, das von Herzen gegeben wurde. Nachdem man sich bedankt hat, darf man Stege zufolge jedoch fragen, ob man das Geschenk weiter verschenken darf oder der Beschenkte jemand anderen kennt, der das Präsent vielleicht besser gebrauchen kann. „Auch wenn das nicht immer leicht ist, bewahrt es uns davor, immer wieder ein ähnliches Geschenk zu bekommen. Sonst hat man nachher hundert Engel, die man nicht mag“, sagt Stege.

