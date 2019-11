Lübeck

Die 2018 von Psychologiestudenten in Lübeck gegründete Initiative biete Workshops an Schulen, um Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gezielt zu unterstützen, teilte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ( BDA) am Dienstag mit.

Inzwischen haben sich demnach mehr als 50 angehende und ausgebildete Psychologen in Berlin, Hamburg und Würzburg dem Kooperationsnetzwerk angeschlossen.

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde in vier Kategorien vergeben. Weitere Preise gingen nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen. Mit dem Preis werden laut BDA seit zwei Jahrzehnten Best-Practice-Beispiele in der Bildungsarbeit ausgezeichnet.

Von RND/dpa