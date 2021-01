Kiel/Rendsburg

Die Fachschaft bezieht sich auf die Impf-Verordnung. "Dort ist in Paragraf 2 definiert, dass Personen, die in Bereichen tätig sind, in denen ein sehr hohes Expositionsrisiko besteht, die höchste Priorität besitzen", schrieb die Interessenvertretung der Medizin-Studenten am Dienstag öffentlich im Internet an ihre Mitglieder.

Doch obwohl die Studenten im Praktischen Jahr in diesen Bereichen arbeiten, etwa in der Notaufnahme, seien sie bislang nicht geimpft worden. Im Gegensatz zu mehr als 6000 anderen Beschäftigten der Uniklinik mit den Standorten Kiel und Lübeck.

Kieler Fachschaft Medizin vermisst sachliche Diskussion mit dem UKSH-Vorstand

Bei den "PJlern" gehe es um "vielleicht 20 Personen". Die Fachschaft habe das Problem immer wieder angesprochen, erstmals im Dezember im Konvent, dem höchsten Gremium der medizinischen Fakultät. Es besteht zur Hälfte aus Professoren und zu je einem Viertel aus wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten.

"Der Vorstandsvorsitzende hat uns damals darauf hingewiesen, dass nicht das UKSH die Priorisierung festlege, sondern die Regierung." Eine sachliche Diskussion mit dem UKSH-Vorstand sei nicht möglich gewesen. "Die Kernaussage war, dass es nun keinen Impfstoff mehr gebe, man grundsätzlich aber natürlich alle Studierende impfen würde", schrieb die Fachschaft.

Das UKSH sei vom Bund und dem Land Schleswig-Holstein angehalten, sich streng an die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums zu halten, teilte Kliniksprecherin Anna Dammrich-Warth auf Nachfrage mit. In der ersten Impfrunde seien nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der höchsten Priorität geimpft worden - insgesamt an beiden Standorten 6407 von insgesamt 14.500.

UKSH : Bei Studenten geringe Wahrscheinlichkeit einer schweren Covid-19-Erkrankung

"Durch den rotierenden Einsatz der PJ-Studenten sind diese im Gegensatz zu unseren fest eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht durchgängig im ‚gefährdeten‘ Einsatzbereich eingesetzt", so Dammrich-Warth. PJ-Studenten und Auszubildende befinden sich ihr zufolge in einem Alter, in dem "eine Wahrscheinlichkeit für eine schwere Erkrankung mit Covid-19 eher gering" ist.

In anderen Kliniken im Land wird das anders gehandhabt. Die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde etwa gehört zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in denen angehende Ärzte im letzten Studienjahr ihre praktische Tätigkeit absolvieren.

Sie sind von vornherein auf den Corona-Impflisten berücksichtigt worden, sofern sie in den priorisierten Bereichen arbeiten, teilte Klinik-Sprecherin Michelle Kränzlein mit. Von den 695 bereits geimpften Beschäftigten sind 17 Studentinnen und Studenten im praktischen Jahr.

Imland-Klinik Rendsburg impft alle PJ-Studenten gegen Corona

Voraussichtlich in der kommenden Woche kommen ihr zufolge noch einmal zwölf hinzu - jeweils sechs aus Rendsburg und Eckernförde. Selbst junge Frauen und Männer, die das Freiwillige Soziale Jahr bei Imland absolvieren, haben den Corona-Schutz bereits erhalten - insgesamt 51.

"Wenn ich zum Beispiel in der Notaufnahme arbeite, ist es egal, ob ich Oberarzt, Schwester, PJler oder FSJler bin", sagte Kränzlein. Die Impfung erhalte jeder von ihnen. Priorität haben auch Mitarbeiter auf Covid-19-Stationen und Intensivstationen, im Rettungsdienst sowie beispielsweise in Fachabteilungen für Transplantation und Onkologie.

Wann es auch am Uniklinikum soweit ist, bleibt offen. "Die PJ-Studenten sowie unsere Auszubildenden werden in einer der nächsten Kategorien als Gesamtgruppe mitgeimpft – so wir seitens des Landes neuen Impfstoff für weitere Erstimpfungen zugewiesen bekommen. Wann dies sein wird, hängt wie in ganz Deutschland von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab", so UKSH-Sprecherin Dammrich-Warth.