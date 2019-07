Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will die Situation in Notaufnahmen entschärfen, Wartezeiten verkürzen und das Personal entlasten. „Derzeit sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu häufig überlaufen, weil unter den Patienten auch solche sind, denen andernorts besser geholfen werden könnte“, begründet Spahn seinen Vorstoß. Zentraler Punkt seines Gesetzentwurfs ist die vorgeschaltete Trennung von Patienten – in echte Notfälle und solche, die in einer angeschlossenen Praxis oder später beim Haus- oder Facharzt behandelt werden können. Ein Gutachten des Göttinger Aqua-Instituts für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen hatte festgestellt, dass jeder dritte Patient nicht in eine Notaufnahme gehört. Für Stephanie Westphal galt das allerdings nicht.