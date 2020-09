Flensburg/Hamburg

In Flensburg gelang es Professor David Schlipf und Doktorand Feng Guo, ein „Lidar-Messgerät“ in eine laufende Windenergieanlage einzubinden – weltweit erstmalig, wie die Hochschule betont. Mithilfe dieser Methode könne die Anlage ihre Rotorblätter rechtzeitig aus dem Wind nehmen, bevor beispielsweise eine nahende Böe sie erfasst. „So wird die Belastung reduziert. Die Anlage läuft ruhiger“, erklärt der Professor für Windenergietechnik. Dank des Lidar-Systems könne die Windenergieanlage den Windstoß quasi sehen.

Dieses System wolle er jetzt „aufmotzen“, wie Schlipf erklärt. Die Rohdaten des Lidar Systems sollen in bessere und auf die Situation angepasste Signale für die Anlage umgewandelt werden. Denn die bei den bestehenden Lidar-Systemen gewonnenen Rohdaten seien nur bedingt brauchbar für eine dauerhafte Echtzeit-Regelung der Windenergieanlage.

Außerdem könnten die Produzenten von Windenenergieanlagen diese mit einem „smarten Lidar-System“ zertifizieren lassen. Damit könnten sie Windszenarien durchspielen und so beispielsweise zeigen, dass die Anlagen den Gegebenheiten am Berghang ebenso standhalten wie denen an Offshore-Standorten.

Windkraft: Auch schwimmende Anlagen werden getestet

Um den Offshore-Betrieb geht es auch in einem Forschungsprojekt der TU Hamburg: Die Technische Universität will schwimmende Windkraftanlagen konkurrenzfähig machen. „Indem wir neue Technologien wie schwimmende Windkraftanlagen perfektionieren, kann der Umstieg von fossilen auf nachhaltige Stromquellen gelingen“, erklärte TU-Professor Moustafa Abdel-Maksoud. Die Anlagen sollen flexibler sein, weil sich die gesamte Plattform nach dem Wind ausrichten könne, sodass die Turbinen den Wind effizienter nutzen und mehr Energie erzeugen.

Dazu werden auch Forschungen an der Offshore-Windkraftanlage „Floatgen“ durchgeführt, die an der französischen Atlantikküste verankert wurde – eine von weltweit fünf schwimmenden Windenergieanlagen. Ihre Turbine ist 60 Meter hoch. Im Gegensatz zu im Meeresboden fest gegründeten Anlagen können die schwimmenden Anlagen in tieferen Gewässern eingesetzt werden. Dadurch steht mehr Fläche zur Verfügung.

