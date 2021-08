Kiel

Der echte Norden, das Land zwischen den Meeren oder einfach nur Schleswig-Holstein: Das schönste Bundesland wird 75. Um dieses Landesjubiläum zu feiern, hat KN-online 75 Fakten gesammelt, die man so bisher vielleicht noch nicht gelesen hat. Viel Freude beim Erforschen der etwas anderen Schleswig-Holstein-Karte.

So geht’s: Einfach auf der Karte einen Punkt auswählen und den Fakt zu diesem Ort in Schleswig-Holstein erfahren. Alle 75 Punkte sind unter der Karte auch noch einmal aufgelistet.

Kuriositäten aus Schleswig-Holstein: Kennen Sie sie?

1. Bierstehlen: Ein eigenartiger Brauch aus Nordfriesland

Einen kuriosen Brauch aus Nordfriesland erwähnt Otto Mensing in seinem Wörterbuch von 1927: das Bierstehlen. Im Mittelpunkt stehen eine Mutter im Wochenbett, die sich für erlittene Qualen bei der Geburt rächen darf, und die ledigen Männer des Dorfes. Die Frau platziert sich im Bett, auf dem Tisch daneben heißes Bier im Grapen und Gebackenes. Aufgabe der Männer ist es, die Wöchnerin mit Sprüchen abzulenken, um etwas von dem Essen und Trinken zu erhaschen. Dabei müssen sie den Hieben der Frau mit einem Dornenstock ausweichen. Erst, wenn die Mutter sich ausgetobt hat, wird der Trunk offiziell freigegeben. Ein früher Brauch von Frauenrecht und Frauenmacht ...

2. Der kleinste Leuchtturm seiner Art

Mit einer Größe von knapp 7,45 Meter ist der Leuchtturm auf Hallig Oland der kleinste in Deutschland. Er ist seit 1929 in Betrieb.

3. Wein aus dem Watt

Dass Wein nicht nur aus dem Süden kommen muss, beweist der nördlichste Weinberg Deutschlands. Er steht in Keitum auf Sylt.

4. Toilette der besonderen Art

Eine Toilette mit Meerblick? Das gibt es am Strand von St. Peter Ording. Auf rund sieben Meter hohen Stelzen wurde hier ein stilles Örtchen errichtet. Damit ist der Lokus nur 45 Zentimeter niedriger als der Leuchtturm auf Hallig Oland.

5. Keine Berge, aber Highlander

Mit hohen Bergen kann Schleswig-Holstein nicht aufwarten. Dafür aber mit einem freistehenden Freifallturm, dem sogenannten Highlander. Mit 120 Metern und 120 km/h Geschwindigkeit ist er der höchste und schnellste Gyro-Drop-Tower der Welt. Er steht im Hansa-Park in Sierksdorf.

Sport und andere Rekorde: Hier ist Schleswig-Holstein spitze

6. Feuchtfröhliche Weihnacht

Eine wortwörtliche Schnapsidee hat 25 Männern aus Oersdorf-Bendorf einen Rekord beschert. Mit einem Tannenbaum, der aus 5038 Kornflaschen besteht, 6,50 Meter hoch ist und 4 Meter im Durchmesser hat, machen die Schleswig-Holsteiner 2019 Schlagzeilen.

Ein Tannenbaum aus 5037 leeren Kornflaschen, die zuvor in den Gaststätten der Umgebung gesammelt wurden, steht auf dem Festplatz. Abschließend wurde eine 5038. Kornflasche auf die Spitze aufgesetzt, um mit dem Baum einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde zu erhalten. Quelle: Markus Scholz/dpa (Archiv)

7. Nach Dänemark tauchen – in vier Stunden

Wer braucht schon die Fehmarn-Belt-Querung? Wolfgang Kulow nicht. In vier Stunden und neun Minuten taucht der über 60-jährige Extremsportler aus Lensahn 2016 mit Tauchflasche und dem Unterwasserschlitten „Seabob“ von Puttgarden nach Rødby. Ein Rekord!

8. Die längste Bank der Welt

Im nördlichsten Bundesland geht es eher kommodig zu. Mit Stress haben wir es hier nicht so. Wir setzen uns lieber mal hin und lassen alles auf uns wirken. Besonders gut kann man das in der Nähe von Rendsburg. Die Bank hier ist ganze 575,75 Meter lang und gilt als die längste aufgebaute Sitzbank der Welt. Passenderweise hat man von ihr einen Blick auf einen anderen norddeutschen Weltrekord: Der Nord-Ostsee-Kanal ist nämlich die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt.

9. Das schwerste Fahrrad der Welt

Zur Tour de France kann Frank Dose mit seinem Fahrrad wohl nicht antreten. Für einen Weltrekord hat seine 105 Meter lange Fahrradtour dennoch gereicht. Denn Dose aus Schacht-Audorf legte sie im September 2016 auf dem schwersten fahrbaren Fahrrad zurück. Ganze 1080 Kilogramm bringt der gewichtige Drahtesel auf die Waage.

Frank Dose fährt auf dem von ihm gebauten Fahrrad durch Rade. Das Gefährt bringt zu dem Zeitpunkt schon 940 Kilogramm auf die Waage. Für den Rekord hat Dose das Gewicht noch weiter erhöht. Quelle: Markus Scholz/dpa (Archiv)

10. Weltrekord für die meisten Handballpässe

Handball hat im Norden einen ganz besonderen Stellenwert und mit dem THW Kiel (22 Mal Deutscher Handball-Meister) und dem SC Flensburg-Handewitt gibt es gleich zwei Spitzenvereine in Schleswig-Holstein. Kein Wunder also, dass der Weltrekord für die meisten Pässe im Handball innerhalb einer Stunde auch im Norden erreicht wurde. Ganze 5392 Mal warfen sich die Männer des TSV Sieverstedt den Ball am 12. September 2020 zu.

11. Hoch hinaus im Hochsprung

Schleswig-Holsteiner sind echte Überflieger. Das bewies 1971 schon Wolf-Rüdiger Boyens. Er übersprang als erster Schleswig-Holsteiner und als erster Jugendlicher in Deutschland die Zwei-Meter-Marke beim Hochsprung.

12. Zwei Mal nonstop um die Welt

Wilfried Erdmann aus Goltoft an der Schlei ist der einzige Segler weltweit, der mit demselben Schiff jeweils einmal und allein nonstop die Welt in entgegengesetzte Richtungen umrundet hat. Mitte der 1980er-Jahre in West-Ost-Richtung und Anfang der 2000er in Ost-West-Richtung (ungleich schwieriger, weil gegen die vorherrschenden Winde). Das Schiff hieß „Kathena Nui“. Mit seiner ersten Jacht Kathena umsegelte Erdmann 1967/68 übrigens bereits als erster Deutscher allein die Erde.

13. Die (fast) Unbesiegbaren aus Wiemersdorf

Es schien schon nicht mehr mit rechten Dingen zuzugehen. Ganze 89 Spiele, seit Mai 2014, war der TSV Wiemersdorf ungeschlagen. Dem Team gelang der Durchmarsch von der Kreisklasse C bis in die Kreisliga. Erst dort riss die Serie im August 2017 gegen die Brokstedter. Die Wiemersdorfer nahmen es gelassen.

14. Schnellster Schmetterling

Über Wasser halten können wir Nordlichter uns prima. Herausragend schnell kann dies Tom Matzen. Er ist der schnellste Mann über 1000 Meter Schmetterling. In nur 16:29:09 Minuten legte er 2021 die Strecke in Rendsburg zurück. Offizieller Weltrekord!

Tom Matzen stellte einen neuen Weltrekord über 1000 Meter Schmetterling auf. Quelle: Frank Scheer

Historische Fakten aus Schleswig-Holstein, teilweise zum Schmunzeln

15. Die Sache mit den Löwenhintern

Das schleswig-holsteinische Wappen zeigt zwei Löwen, die den Landesteil Schleswig repräsentieren, und ein Nesselblatt, das für den Landesteil Holstein steht. Dass die Löwen das Nesselblatt auf dem Wappen anschauen, war allerdings nicht immer so. Erst Otto von Bismarck ordnete die Umgestaltung an. Der Grund: Er hielt es für „ungebührlich“, dass ein Landesteil dem anderen das Hinterteil zudreht.

16. Als die A7 eine Start- und Landebahn war

In Zusammenhang mit dem kalten Krieg wurden in den 1960er Jahren zahlreiche Notlandeplätze an Autobahnen eingerichtet. Noch vor der offiziellen Eröffnung der A7 in Schleswig-Holstein starten und landen hier 1972 Kampfjets und Transportmaschinen. Auch während der angestammten Nutzung der Autobahn sollte die Option bleiben, den Abschnitt mit wenig Aufwand in einen Flugplatz umzuwandeln. Zum Beispiel, wenn alle anderen Flughäfen durch Angriffe zerstört werden.Heute ist die Raststätte Brekendorfer Moor das letzte originaltreue Überbleibsel aus dieser Zeit.

17. Was Mao mit Nordfriesland zu tun hat

1889 schreibt der in Nordfriesland geborene Philosoph und Pädagoge Friedrich Paulsen „System der Ethik“. Ein Werk, das später auch ins Chinesische übersetzt wird und den späteren Staatschef und Führer der Revolution, Mao Zedong, beeinflusst. Es heißt, Mao habe sich intensiv mit Paulsens Gedanken zu Moral, Gewissen und Tugend beschäftigt.

18. Schauriger Fund im Schalkholzer Moor

Der früheste sichere Hinweis zu einem Moorleichenfund entstammt einer Bauernchronik aus dem Jahre 1640, die von dem Fund eines guterhaltenen Körpers aus dem Schalkholzer Moor in Schleswig-Holstein berichtet. Allerdings wurde dieser Leichnam, wie viele weitere, umgehend wieder bestattet.

19. Russischer Adel made in Kiel

Russlands späterer Zar, Peter III., wird 1728 in Kiel geboren. Auch seine Frau Katharina die Große, die ihn nach einigen Monaten vom russischen Thron stößt, hat eine enge Verbindung zu Schleswig-Holstein. So lassen sich die offiziellen Farben der Christian-Albrechts-Universität auf die Zarin zurückführen. Katharina II. erlaubt es den Studenten damals kreisförmige Abzeichen, sogenannte Kokarden, zu tragen. Besonders beliebt sind damals die Kokarden in lila und weiß, und so wurden sie später als feste Farben für die CAU Kiel festgelegt.

20. Seltener Glockenfund

Dass die Wikingersiedlung Haithabu seit 2018 als Unesco-Weltkulturerbe gilt, wissen die meisten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Weniger bekannt dürfte sein, dass hier 1978 die älteste vollständig erhaltene Läuteglocke Nordeuropas entdeckt wurde. Sie stammt von 950 n. Christus und wird im Wikingermuseum Haithabu ausgestellt.

21. Tierischer Protest mit einer neuen Rasse

Weil sie nicht ihre rot-weiße Landesflagge hissen dürfen, denken sich die in Nordfriesland lebenden Dänen Ende des 19. Jahrhunderts einen besonders kreativen Protest aus. Sie züchten rot-weiß-gefärbte Schweine und haben so immerhin Tiere im Vorgarten, dessen Färbung an den Danebrog erinnert. Heute wird der Erhalt der Rasse „Rotbuntes Husumer Schwein | Dänisches Protestschwein“ vom Land gefördert.

Land und Lage: Schleswig-Holsteins Besonderheiten

22. Der geteilte Ort

Eine kuriose Grenze, die Grundstücke und Straßenzüge teilt, gibt es im Ort Krummesse. Ein Teil gehört zu Lübeck, der andere zu Lauenburg. Das hat in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder für Ärger gesorgt. Ein Beispiel: die Hundesteuer. Wenn man auf der Lübecker Seite von Krummesse wohnt, muss man ganze 250 Euro bezahlen, mit Haus auf der Lauenburger Seite nur 80 Euro.

23. Leider geil

Geiler Ortsname, noch geilere Produkte: In dem Örtchen bei Flensburg, das aus drei bewirtschafteten Bauernhöfen und etwa fünfzehn Häusern besteht, wird „Geiler Honig“ produziert. Der Name leitet sich übrigens von der Pflanzenart Ginster, auf dänisch “gyvel“ ab.

24. Die Alster, eigentlich ein Fluss aus Schleswig-Holstein

Die Alster entspringt in Henstedt-Ulzburg und fließt dann über die Dörfer nach Hamburg und in die Elbe. Das Besondere: Der ganze Fluss von der Quelle in Schleswig-Holstein bis nach Hamburg ist im Besitz der Hansestadt. Alles, was die Alster angeht, bestimmt also Hamburg.

25. Arnis: Klein, aber fein

Weniger als 300 Einwohner – und dennoch eine Stadt. Das hat der kleine Fleck an der Schlei seinem damals hartnäckigen Bürgermeister zu verdanken. Dieser setzte sich 1934 im Zuge der Gebietsreform unter den Nationalsozialisten dafür ein, dass Arnis das Stadtrecht verliehen bekam. Noch heute ist Arnis die kleinste Stadt Deutschlands.

26. Unser Ort soll Ort bleiben

Anders als in der 300 Einwohner-Stadt Arnis, die sich darüber freut, Stadt heißen zu dürfen, will man in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg genau das Gegenteil: Trotz der Einwohnerzahl von 28 000 hat der Ort kein Stadtrecht. Die Henstedt-Ulzburger wollen es schlichtweg nicht – das hat zuletzt sogar ein Bürgerentscheid gezeigt.

27. Schleswig-Holstein, klein aber oho

Ganz im Norden und von zwei Meeren umgeben. Die Lage von Schleswig-Holstein ist ganz besonders. Da macht es auch nichts, dass wir mit knapp 15.799 Quadratkilometern das kleinste Flächenland Deutschlands sind. Wir zeigen innere Größe!

28. Küstenschutz XXL

Sicherheit vor Sturmfluten spielt in Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurde mit dem Eidersperrwerk zwischen Eider und Nordsee am Wesselburenkoog 1973 das größte deutsche Küstenschutzbauwerk gebaut. Die Errichtung kostete 170 Millionen Mark.

29. Der Hügel ruft

Mit 168 Metern Höhe ist der Bungsberg schnell erklommen. Manch einer aus Süddeutschland, sprich südlich der Elbe, würde wohl so weit gehen, es nicht einmal einen Berg zu nennen. Trotzdem ist hier Deutschlands nördlichstes Ski-Gebiet.

Deutschlands nördlichstes Wintersportgebiet ist am Bungsberg. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

30. Das höchste Leuchtfeuer Deutschlands

Versteckt in einem Hotel befindet sich in Travemünde das höchste Leuchtfeuer Deutschlands. Es wurde im 35. Stock auf 114 Metern Höhe errichtet, weil das neue Hotel damals den alten Leuchtturm an der Travemündung verdeckte.

31. Brasilien ist nah

Von Kalifornien nach Brasilien in wenigen Minuten und ohne Auto: Am Schönberger Strand in Schleswig-Holstein geht das. Denn statt 9043 Kilometer Luftlinie liegen hier nur eineinhalb Kilometer zwischen den Orten. Greta Thunberg gefällt das.

32. Nortorf: Mittendrin in Schleswig-Holstein

Der geografische Mittelpunkt Schleswig-Holsteins liegt in Nortorf. Seine Position ist 54 Grad, 11 Minuten und 7,9353 Sekunden Nördliche Breite, 9 Grad, 49 Minuten und 19,5452 Sekunden Östliche Länge. 2001 wurde der Punkt gekennzeichnet.

33. Ein Meer an Land

Fische, so weit das Auge reicht: Die Mega Meereswelten auf der Insel Fehmarn wurden 1998 als größtes tropisches Aquarium Deutschlands in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. Die Haiwelt mit drei Millionen Litern Wasser gilt als eine der größten Anlagen Europas.

34. Klein, kleiner, Gröde

In Schleswig-Holstein liegt mit Arnis nicht nur die kleinste Stadt Deutschlands, sondern mit Gröde auch die kleinste Gemeinde. Gröde ist eine von zehn Halligen im nordfriesischen Wattenmeer und hat zehn Einwohner.

35. Nicht nur Schietwetter

Der Norden kann auch schön. Das beweist die Insel Fehmarn, die sich selbst auch das „Hawaii Deutschlands“ nennt. Tatsächlich kommt der Fleck nach eigenen Angaben auf ungefähr 2200 Sonnenstunden im Jahr.

36. Weltreise leicht gemacht

Die Welt ist ein Dorf: zumindest in Schleswig-Holstein. Anders als auf dem Globus leben in dem nordfriesischen Dorf allerdings nur 200 Einwohner.

37. Ein Bundesland mit Tiefgang

Mit Oberflächlichkeit können wir hier in Schleswig-Holstein nicht viel anfangen. Tatsächlich haben wir so viel Tiefgang, dass man in Neuendorf-Sachsenbande im Kreis Dithmarschen, die tiefste Landesstelle in ganz Deutschland findet. Der Punkt liegt 3,54 Meter unter Normalnull.

38. Das lila Meer

Sind es nun vier oder fünf Millionen Krokusse? Nachzählen will hier wohl niemand. Klar ist: Im Frühling verwandelt sich der Schlosspark in Husum in ein lilafarbenes Meer und lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland an.

39. Bärlauch – in Schleswig-Holstein rar

In südlichen Teilen Deutschlands wächst er fast wie Unkraut, im Norden muss man eher nach ihm Ausschau halten. Für Zugezogene kaum zu glauben, aber Bärlauch gilt in Schleswig-Holstein als potenziell gefährdet. Fans des wilden Knoblauchs treibt es deshalb in die Region um Schwabstedt. Hier kann die beliebte Pflanze nämlich geerntet werden.

40. Schiffswracks höher als der Mount Everest

Zugegeben: Den Fakt kennen die meisten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Dennoch ist das Wattenmeer mit seinen rund 3200 Tierarten eine Erwähnung wert und der größte Nationalpark Deutschlands. Das Wort „Watt“ leitet sich übrigens vom Verb „waten“ ab, denn die Gebiete fallen während der Ebbe so trocken, dass man sie durchwaten kann.

Bei Ebbe kann man durch das Watt wandern. Quelle: Christian Charisius/dpa

Übrigens: Im gesamten Wattenmeer befinden sich mehr als 1200 Schiffswracks, die Stürmen und Gezeiten zum Opfer fielen und mittlerweile tief im Schlick versunken sind. Wenn man alle aufeinander auftürmen würde, wäre der Berg höher als der Mount Everest.

Made in SH: Was alles in Schleswig-Holstein erfunden wurde

41. Stopper-Socken – nur echt aus Nortorf

Was tun, wenn das Kind beim Toben auf dem Boden ausrutscht? Diese Frage stellte sich Manfred Heuer als junger Vater und hatte kurz darauf die Lösung parat. Er funktionierte eine Maschine um, die eigentlich zum Bepflocken von T-Shirts gedacht war, und druckte Silikon-Punkte auf Socken. 1987 kamen die Stopper-Socken auf den Markt. Produziert von Heuers Textilfirma Mahe in Nortorf.

42. Dynamit: die Knaller-Erfindung aus Geesthacht

Explosiv wurde es in der Gegend um Geesthacht im Jahr 1866, als der Chemiker Alfred Nobel, nach dem auch der Nobelpreis benannt wurde, das Dynamit erfand.

43. Hans Geigers Erfindung ist weltweit bekannt

Der Geigerzähler wurde in Kiel von Experimentalphysiker Hans Geiger erfunden. Er ist weltweit im Einsatz und gilt als die genaueste Messtechnik für die Erfassung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung.

44. Wau-Effekt: Die Flexi-Leine aus Bargteheide

Wer einen Hund besitzt, hatte sie bestimmt schon einmal in der Hand: Die Flexi-Leine, die sich auf Knopfdruck verlängern und verkürzen lässt. Erfunden wurde sie in den 70er-Jahren von Terrier-Fan Manfred Bogdahn. Bis heute ist Flexi aus Bargteheide der weltweit führende Hersteller von Roll-Leinen.

45. Von der Förde auf den Mars

Technik aus Kiel hat es sogar auf den Mars geschafft: Der Rover Curiosity, der 2012 auf dem äußeren Nachbarn der Erde landete, hatte ein Strahlungsmessgerät an Bord, das an der Uni Kiel entwickelt wurde.

46. Nice am Stiel

Eisvergnügen powered by Schleswig-Holstein. Wer in Europa oder auf der Welt zum Eis am Stiel greift, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt aus dem Norden in der Hand. Die Karl-Otto-Knauf GmbH aus Stockelsdorf produziert jährlich drei Milliarden Holzstiele.

47. Kiels kluge Köpfe

Sieben Nobelpreisträger forschten an der Uni Kiel: Otto Diels, Kurt Alder, Otto F. Meyerhof, Max Planck, Theodor Mommsen, Eduard Buchner und Philipp Eduard Anton Lenard.

48. Höher, schneller, Holsteiner

„Mehr als ein Holsteiner kann der Mensch nicht werden!“ - Für die Aufzucht und Ausbildung der Holsteiner Pferde ist Schleswig-Holstein weltbekannt. Im 14. Jahrhundert begann im Kloster von Uetersen die Zucht dieser Rasse. Bis heute sind die Pferde im Springsport, der Dressur und dem Vielseitigkeitsreiten beliebt und erzielen große Erfolge.

49. Vorreiterin Beate Uhse

In Flensburg, der nördlichsten Stadt Schleswig-Holsteins, eröffnete Beate Uhse 1962 den ersten Sex-Shop Deutschlands. Damals unter dem etwas zahmeren Namen „Fachgeschäft für Ehehygiene“. 1962 war das noch ein richtiger Skandal. Nicht selten beschlagnahmte die Polizei Gegenstände, weil sie “der unnatürlichen, gegen Zucht und Sitte verstoßenden Aufpeitschung und Befriedigung geschlechtlicher Reize“ dienten.

50. Maritime Köpfe, ihre Erfindungen und Rekorde

Das Echolot wird 1913 in Kiel von Alexander Behm erfunden. Es misst, wie viel Zeit zwischen dem Senden eines Schalls und der Ankunft der von einem Gegenstand reflektierten Schallwelle vergangen ist.

Außerdem wurden in Kiel unter anderem das erste U-Boot (Brandtaucher, 1850), die größte Segel-Privat-Yacht der Welt (Sailingyacht A, 2015) und das größte Containerschiffe einer deutschen Werft (APL China, 1995) gebaut.

51. Fisch mit EU-Recht: der Holsteiner Karpfen

Nicht jeder darf seinen Karpfen Holsteiner Karpfen nennen. Seit 2007 ist der Begriff nach dem Herkunftsrecht der EU geschützt. Seinen Ursprung hat die Karpfenzucht vor über 800 Jahren in Reinfeld.

52. In aller Munde: der Dithmarscher Kohl

Ähnlich gestaltet es sich mit dem „Dithmarscher Kohl“. Der Begriff ist seit 2014 geschützt. Nur wenn das Gemüse in der Region verarbeitet, erzeugt oder hergestellt wurde, darf es auch so genannt werden. Mit 3100 Hektar Fläche hat der Kreis Dithmarschen übrigens auch das größte zusammenhängende Anbaugebiet für Kohl weltweit.

Kunst, Kultur und Medien: Wofür man Schleswig-Holstein kennt

53. Tierische Prominenz aus dem Kreis Stormarn

Gar nicht so unbekanntes Land: Die Geschichten rund um Biene Maja und ihren Freund Willi spielen am Bredenbeker Teich im Kreis Stormarn. Hier hat der Autor der Romane, Waldemar Bonsels, seine Kindheit verbracht. Seit 2011 erinnert eine Gedenktafel vor Bonsels Geburtshaus an den Erfinder der Biene Maja, auch wurde eine Straße in Ahrensburg nach ihm benannt.

54. Cowboy und Indianer: Natürlich in Bad Segeberg

Seit den 1950er-Jahren werden in Bad Segeberg die Bücher von Karl May im Freilichttheater inszeniert. Die Stadt in Schleswig-Holstein gehört zu den bekanntesten Spielstätten der Karl-May-Spiele. Dass es dazu kam, ist unter anderem der Teilung Deutschlands zu verdanken. Denn nur deshalb kam damals Bad Segeberg als Aufführungsstätte in Frage und kein Ort in Sachsen, dem Geburts-Bundesland von Karl May.

In der damaligen DDR waren die Bücher und Werke von Karl May eine lange Zeit lang verfemt. Sie waren nicht verboten, aber auch nicht erlaubt und wurden nicht gedruckt, weil er als Faschist und Imperialist galt.

Alexander Klaws als Winnetou in „Unter Geiern“ 2019 bei der Premiere. Quelle: Claus Harlandt

55. Bei Anruf Kultur

1978 wird von Michael Augustin in Kiel das erste Literaturtelefon der Bundesrepublik gegründet. Es ist damit Vorreiter für eine ganze Reihe solcher Angebote. Und es ist wohl eines der letzten, das - mittlerweile auch im Netz - noch existiert.

56. Ein besonderer Lehrauftrag

Kiel schreibt alljährlich als einzige Uni-Stadt eine Dozentur nur für Lyrik aus - die Liliencron-Dozentur. Erfunden hat sie Heinrich Detering, die erste Dozentin war Doris Runge, zuletzt waren es Peter Licht, Elke Erb und Max Czollek.

57. Frisches aus Nordfriesland

Mit über drei Millionen Abonnenten gehört Torge Oelrich zu den erfolgreichsten Youtubern im deutschsprachigen Raum. Seit 2006 ist der Nordfriese als „Freshtorge“ auf der Plattform aktiv.

58. Aus aller Welt und im besonderen Ambiente

Mit Studierenden aus 45 Nationen ist die Musikhochschule Lübeck die internationalste Uni in Schleswig-Holstein. Weltweit einmalig sind die Räumlichkeiten: Statt in schnöden Neubauten lernen die Studierenden in 22 historischen Kaufmannshäusern.

59. Geht ins Ohr

Heikedine Körting ist die Frau hinter den Geräuschen bekannter Hörspiele. Auf Gut Hasselburg zeichnet sie Sounds auf, die unter anderem für die drei Fragezeichen verwendet werden.

60. Skandal am Theater

Das hatte die norddeutsche Theaterwelt bis dahin noch nicht erlebt. Carl Zuckmayer, damaliger Dramaturg am Kieler Theater, schockiert das Publikum 1923 mit einer sehr freien Interpretation und einer noch freizügigeren Inszenierung vom „Eunuch“. Wie in Schockstarre bleibt das Publikum im Saal sitzen. Das Echo ist erst nach der Erstaufführung zu spüren. Der „Eunuch“ wird abgesetzt. Zuckmayer ist seinen Job los.

61. Seltene Klänge aus der Scheune

Klassik im Kuhstall: Diese und andere Kombinationen gehören zum Schleswig-Holstein Musikfestival wie die hochkarätigen Musikerinnen und Musiker. Das 1986 gegründete Festival gehört zu den größten Flächenfestivals der Welt und zeichnet sich durch ungewöhnliche Spielorte im ganzen Norden aus.

62. Wacken, ein Festival und sein Ortsschild

Es ist zwar alles andere als unbekannt, und doch würde sich eine Liste zu Schleswig-Holstein ohne das Wacken Open Air falsch anfühlen. Schließlich ist es eines der größten Metal-Open-Air-Festivals der Welt. Wir Nordlichter sind zu stolz auf dieses Dorf, das sonst nur aus 1800 Einwohnern besteht und einmal im Jahr über 70 000 Metalfans beherbergt.

Wacken steht für Heavy Metal. Durch Corona sind in den vergangenen Jahren die Festivals ausgefallen. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Vielleicht noch ein Funfact zu Wacken dazu: Es ist der Ort in Schleswig-Holstein, in dem am häufigsten Ortsschilder gestohlen werden.

63. Hymne von Helgoland

Am 26. August 1841 schreibt August Heinrich Hoffmann von Fallersleben auf der Insel Helgoland sein „Deutschland, Deutschland über alles!“, das später als Deutschlandlied bekannt wird und noch später zur deutschen Nationalhymne wird. Heute wird nur noch die dritte Strophe davon gesungen.

64. Genial im Doppelpack

Lübeck hat mit Thomas Mann und Günter Grass gleich zwei Literaturnobelpreisträger vorzuweisen, die in der Hansestadt gelebt haben. Der gebürtige Lübecker und Autor der „Buddenbrooks“, Thomas Mann (1875-1955), erhielt ihn 1929, Günter Grass (1927-2015), Autor der “Blechtrommel“, der in Lübeck starb, wurde 1999 ausgezeichnet.

Gesellschaftliche Fakten aus Schleswig-Holstein

65. Wie die Punkte nach Flensburg kamen

Bundesweit bekannt ist Flensburg vor allem für seine Verkehrssünderkartei - sprich: die Punkte. Wer zu schnell fährt, Ampeln missachtet oder sich anderswie falsch im Straßenverkehr verhält, muss mit Punkten und im schlimmsten Fall dem Führerscheinverlust rechnen.

Wieso wird dieses Register aber ausgerechnet in der nördlichsten Stadt Deutschlands geführt? Das hat keinen speziellen Grund. Flensburg erhielt 1952 aus „struktur- und regionalpolitischen Gründen“ den Zuschlag für die Errichtung des Kraftfahrtbundesamtes, zu dem seit 1974 die Verkehrssünderkartei gehört.

66. Barrierefrei Reisen

Im deutschlandweiten Vergleich sind die Bahnhöfe in Schleswig-Holstein am barriereärmsten. Zumindest laut dem Verein Allianz pro Schiene. Der attestierte dem Norden 2020, dass 96 Prozent aller Gleise barrierefrei zu erreichen sind.

67. Mit 75 Jahren so alt wie SH

Die meisten 75-Jährigen wohnen übrigens in der Hansestadt Lübeck (2001). Knapp dahinter liegen Kiel (1822), Norderstedt (775) Flensburg ( 744) und Neumünster (701). Stand: 30.04.2021

68. Der grüne Norden

Erneuerbare Energie wird in Schleswig-Holstein groß geschrieben. Den neuesten Zahlen des Statistikamts Nord zufolge wurde im Jahr 2019 mehr als 160 Prozent des in Schleswig-Holstein verbrauchten Stroms aus Wind, Sonne, Biomasse und Co. gedeckt. Damit ist der Norden unangefochtener Spitzenreiter.

Kein seltener Anblick in Schleswig-Holstein: Windenergie-Anlagen. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

69. Unser teuerstes Schiff

Mit Kosten von 135 Millionen Euro gilt die Sanierung der „Gorch Fock“ als teuerste Überholung eines Schiffes in der Geschichte der Deutschen Marine. Seit fünf Jahren wird das marode Segelschulschiff wieder instand gesetzt und soll bald wieder in Kiel festmachen – wenn alles glatt geht.

70. Kostenlos über den Nord-Ostsee-Kanal

In Schleswig-Holstein ist es gesetzlich festgeschrieben, dass die Überquerung des Nord-Ostsee-Kanals mit einer der 14 Fähren für Passagiere kostenlos sein muss. Hintergrund ist eine 130 Jahre alte Vereinbarung, deren Grundlage laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die Verpflichtung des Deutschen Reichs ist, beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals in den Jahren 1887 bis 1895 kostenlose Übergänge für die dabei unterbrochenen Verkehrswege zu schaffen.

71. Liebe geht durch den Forst

Dating-Apps brauchen wir im Norden nicht. Das Liebesglück wird hier noch analog gesucht. Tatsächlich schicken Singles aus der ganzen Welt ihre Liebesbriefe an die Bräutigamseiche bei Eutin - dem einzigen Baum weltweit mit einer Adresse. Hintergrund dieses Liebesbaums ist die Geschichte eines geheimen Paares, das sich in der Eiche Briefe versteckte, weil die Eltern der Beziehung nicht zustimmten. Es endete mit einem Happy End und einer Hochzeit unter der jetzigen Bräutigamseiche.

Die Bräutigamseiche bekommt noch heute viel Post. Quelle: Dörte Nohrden/dpa

72. Der multilinguale Norden: Fünf Amtssprachen in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist das Bundesland mit den meisten Sprachen. Hier gelten fünf Amtssprachen: Deutsch, Niederdeutsch, Dänisch, Friesisch und Romanes. Nur noch 10 000 Menschen rund um die Inseln an der Westküste sprechen nordfriesisch. Damit gilt die Sprache als gefährdet. Ihre Besonderheit: Je nach Ort wird eine andere Mundart gesprochen. So gibt es zum Beispiel das Sylter Friesisch (Sölring), Föhr-Amrumer Friesisch (Fering-Öömrang) und Helgoländer Friesisch (Halunder).

73. Reichlich Platz zum Handeln

Mit 4,7 Hektar Fläche ist in Heide der größte Marktplatz und auch der größte unbebaute Platz Deutschlands.

74. Immer im Einsatz

Im Norden hält man zusammen. Das zeigt sich nicht nur bei der Nachbarschaftshilfe oder in der Familie. Alleine 1329 Freiwillige Feuerwehren im Land sorgen für Sicherheit und leisten Hilfe. Rund 50 000 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner widmen sich dieser wichtigen Arbeit. In 2020 ist man zu 34 692 Einsätzen ausgerückt.

75. Die ersten ihrer Art

Mittlerweile gibt es in Deutschland 216 Fachhochschulen: Den Anfang machten allerdings die Einrichtungen in Kiel, Lübeck und Flensburg im August 1969. Denn Schleswig-Holstein setzte den damaligen Beschluss vom 31. Oktober 1968, die höheren Fachschulen zu Fachhochschulen zusammenzufassen, als erstes Bundesland um. Die anderen Bundesländer folgten in den zwei Jahren darauf.