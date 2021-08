Kiel

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat Gemeinden mit maximal 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern aufgerufen, sich am Landeswettbewerb 2022 „Unser Dorf hat Zukunft“ zu beteiligen. Das Hauptaugenmerk soll auf Entwicklungskonzepten und wirtschaftlichen Initiativen liegen, auf sozialen und kulturellen Aktivitäten, auf der ästhetischen und nachhaltigen Entwicklung des Ortes, auf einer digitalen Dorfgemeinschaft und auf der innovativen Entwicklung des Ortskerns. Die Gewinner-Gemeinde erhält 10 000 Euro Projektförderung.

„Der Jury ist bewusst, dass Sie vielleicht nicht in allen Themenfeldern glänzen können“, sagte Sütterlin-Waack am Donnerstag in Kiel. „Überzeugen Sie einfach mit ihren Stärken!“ Dies habe die knapp 700 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde Nindorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde bewiesen, die 2018 den Landes-Wettbewerb gewann. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zur Preisverleihung damals die generationsübergreifende Dorfgemeinschaft gelobt, für die eine zeitgemäße Infrastruktur vorhanden sei, und auf die Pflege der dörflichen Baukultur hingewiesen.

Die Innenministerin forderte die Gemeinden jetzt auf, sich mit Zukunftsfragen und nachhaltigen, pragmatischen Lösungen zu befassen. „So wird Ihre Gemeinde in jedem Fall zu einer Gewinnerin. Die Teilnahme am Landes-Wettbewerb stärkt die dörfliche Identität und kann Ihnen Impulse geben – auch für die Zeit nach dem Wettbewerb.“

Förderung von Unternehmen steht besonders im Blick

Die Gemeinden können bis zum 15. März 2022 Teilnahmeanträge einreichen. Im nächsten Sommer will eine Jury unter Vorsitz von Annette Blöcker, Vorstandsmitglied von der Akademie für Ländliche Räume Schleswig-Holstein, die zehn besten teilnehmenden Dörfer besuchen. Für August/September 2022 ist die Auszeichnung des Landessiegers geplant. Dieser nimmt automatisch am Bundeswettbewerb 2023 teil.

Erneut loben die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer (IHK) einen Sonderpreis in Höhe von 5000 Euro aus. Damit sollen Gemeinden gewürdigt werden, die sich besonders um Gewerbetreibende und ortsansässige Unternehmen kümmern. Nach Angaben von IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen könnte es zum Beispiel um eine Kooperation der Grundschule mit Gewerbetreibenden gehen oder um einen Runden Tisch, der sich mit der Wirtschaftsentwicklung befasst. „Ein großer Teil unserer Mitgliedsunternehmen, zumeist kleine und mittlere Betriebe, sind in den ländlichen Gebieten ansässig und spielen dort eine entscheidende Rolle als Arbeitgeber und Rückgrat gesellschaftlichen Lebens“, sagte er. „Deshalb ist es wichtig, bestmögliche Standortbedingungen für die Wirtschaft im ländlichen Raum zu schaffen.“

Wo werden Jugendliche in die Politik eingebunden?

Erstmals lobt die Akademie für Ländliche Räume gemeinsam mit dem Landes-Gemeindetag einen weiteren Sonderpreis von 5000 Euro zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus. Es geht um Kommunalpolitik und darum, jungen Leuten besondere Aktivitäten zu ermöglichen. „Wir wollen die Jugend dazu motivieren, die Gestaltung der Zukunft vor Ort aktiv mit anzupacken, und sind gespannt, in welchen Gemeinden dies besonders kreativ und erfolgreich gelingt“, sagte Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des Gemeindetags.

Der Wettbewerb wurde in Schleswig-Holstein vor mehr als 60 Jahren unter dem Titel „Unser Dorf soll schöner werden“ ins Leben gerufen und fand schnell im ganzen Bundesgebiet Nachahmer. Informationen sind unter www.schleswig-holstein.de/dorfwettbewerb zu finden.