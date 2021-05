Unter diesen Voraussetzungen ist Tourismus in Schleswig-Holstein möglich

Kiel

Kurz vor dem Start der Tourismus-Modellregion Nordfriesland am 1. Mai zog Buchholz nach einem Besuch in der Modellregion Schlei eine positive Zwischenbilanz. Dort und in Eckernförde haben die Beherbergungsbetriebe seit dem 19. April für Touristen geöffnet.

Die Gäste müssen sich aber einem strengen Corona-Testregime unterwerfen. Sie müssen nicht nur bei der Anreise ein negatives Ergebnis mitbringen, sondern sich auch nach 72 Stunden und danach alle vier Tage auf Covid-19 testen lassen. Dafür war eine Abstrich-Infrastruktur errichtet worden.

Schleswig-Holsteins Stufenplan sieht Tourismus-Öffnung ab Inzidenz 50 vor

Das Projekt endet Mitte Mai. Die Modellregion habe aber „die Chance auf Verlängerung für vier Wochen“, sagte Buchholz. Allerdings nur, wenn es dadurch weiterhin nicht zu einem Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus komme.

Wenn auch bis Mitte Juni alles gutgehe, „dann ist das eine Blaupause, um es im ganzen Land auszurollen“, so der Tourismusminister. Auf Nachfrage erklärte er: „Wenn die landesweiten Inzidenzen so stark sinken wie in den letzten Tagen, dann ist natürlich darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen Öffnungen auch insgesamt im Tourismus möglich sind.“

Der Stufenplan Schleswig-Holsteins sehe für diesen Schritt weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche vor. „Bei einer solchen stabilen Lage unter 50 für mindestens 21 Tage ist die Öffnung der Beherbergungsbetriebe mit einem Testregime vorgesehen. Genau das üben wir derzeit an der Schlei und in Eckernförde“, so Buchholz.

Urlaub nur mit regelmäßigen Corona-Tests möglich

Die Inzidenz war in Schleswig-Holstein zuletzt stark gesunken – in der letzten April-Woche von rund 76 auf knapp 64. Sollte es so weitergehen, könnte die magische 50 noch vor Mitte Mai erreicht werden. Dann muss sie jedoch für drei Wochen stabil unter dieser Marke bleiben, also mindestens bis Anfang Juni.

Im Interesse der Einheimischen und der Gäste „müssen wir einen sicheren Tourismus gewährleisten. Das machen wir, indem wir die Testkapazitäten aufbauen, um Nicht-Geimpfte bei uns beherbergen zu können“, sagte Bernd Buchholz.