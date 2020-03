Eifrig malt Till ein „R“ ins Übungsheft. Lotta erzählt stolz, was sie schon rechnen kann. Beide sind Erstklässler. Beide haben Krebs. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel werden sie behandelt. Oft müssen sie wochenlang bleiben. Die Schule kommt dann ins Krankenhaus.