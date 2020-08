Kiel

Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) hatte zwar nach den Ferien auch eine „dringende Empfehlung“ für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht abgegeben. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes können die Schulen dies aber nicht mehr anordnen.

Doch auch ohne eine Direktive von oben wollen viele Lehrer sich selbst und andere schützen und unterrichten deshalb im Unterricht mit Maske. Der Nachteil: Nach mehreren Stunden Unterricht wird es heiß unter der Stoffmaske. Und ist das halbe Gesicht bedeckt, fällt auch die wortlose Verständigung schwer. Immer mehr Lehrer greifen deshalb auf eine durchsichtige Alternative zurück, auf ein Gesichtsvisier aus Kunststoff. Neudeutsch: Faceshield.

Allein in der vergangenen Woche hat das Kieler Unternehmen Bluewater Medical nach eigenen Angaben 600 Faceshields an verschiedene Kieler Schulen ausgeliefert. Für ihn sei es befremdlich, dass jede Schule ein eigenes Hygienekonzept hat, und viele Lehrer sich ihre Schutzausrüstung selbst besorgen müssten, sagt Firmengründer Christian Lutz: „Als Medizintechnikhersteller kommen wir aus einer streng regulierten Hygienewelt – mit Vorschriften, Qualitätssicherungen und der Abwesenheit von Varianz. Aber in den Schulen läuft genau das Gegenteil, jede Schule macht es anders.“

Visier oder Maske? Ein schwieriger Vergleich Wie viel Schutz bieten die Faceshields? Auch die Fachbehörden können diese Frage nicht eindeutig beantworten. Warum? Das erklärt Anja Kremzow, Sprecherin des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte: „Anders als Arzneimittel werden Medizinprodukte in Deutschland nicht behördlich zugelassen. Daher können wir offiziell keine Empfehlung aussprechen.“ Bemühe man den gesunden Menschenverstand, sei aber klar: „Alles, was Tröpfchenauswurf verhindert, unterbricht den Übertragungsweg.“ Auch das Robert-Koch-Institut beantwortet die Frage, ob der Einsatz von Visieren statt einer Alltagsmaske sinnvoll ist, nur mit Bezug auf das Bundesinstitut. Während generell durch eine Mund-Nasen-Bedeckung die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des Tröpfchenauswurfs reduziert werde, könnten „Visiere im Vergleich dazu in der Regel maximal die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen“. Daraus folgert das RKI: „Die Verwendung von Visieren kann nicht als gleichwertige Alternative zur MNB angesehen werden.“ Offen bleibt, wie der Vergleich ausfällt, wenn die Maske nach zwei Stunden Unterricht bei hohen Temperaturen durchfeuchtet ist.

Schulträger erhalten 15 Millionen Euro für Hygienemaßnahmen

In der Tat lässt das Bildungsministerium den Schulen in dieser Frage freie Hand. Eine Empfehlung für bestimmte Arten von Mund-Nasen-Bedeckung wurde nicht ausgesprochen. Jeder Lehrer habe aber noch vor den Ferien zwei Baumwollmasken bekommen; sofern die Abstände eingehalten werden, müssten diese aber nicht getragen werden, erklärte Ministeriumssprecher David Ermes.

Zudem habe die Landesregierung den Schulträgern für Hygienemaßnahmen 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Anstrengungen zum Schutz der Lehrkräfte werden nach den Debatten in dieser Woche offenbar noch verstärkt. Am Donnerstag kündigte Ministerin Prien die Anschaffung von 35.000 Faceshields an.

Lesen Sie auch: Schleswig-Holstein führt Maskenpflicht an Schulen ein

Lehrer mögen transparente Visiere

Bei den Lehrern, die es ausprobiert haben, kommt das transparente Visier vergleichsweise gut an. Schulleiter Jörg Thomas von der Toni-Jensen-Gesamtschule in Kiel urteilt: „Faceshields tragen sich angenehmer als Masken, und das Atmen fällt leichter.“ Auch für die Schüler sei es von Vorteil: „Wir haben hörgeschädigte Kinder, die von den Lippen lesen müssen. Und für alle Schüler ist es im Sprachunterricht wichtig, den Mund der Lehrer sehen.“

Genauso sieht es auch Ute Weiland, Deutsch- und Englischlehrerin am Gymnasium Kronshagen: „Das Face-shield ist für mich eine unglaubliche Erleichterung. Wenn es im Fremdsprachenunterricht um Aussprache geht, müssen die Schüler einfach mein Gesicht sehen. Außerdem führe ich mit den Schülern angeregte Diskussionen, da ist es wichtig, dass sie sehen können, wie ich mimisch reagiere. Es würde eine deutliche Verunsicherung bringen, wenn die Mimik darauf reduziert wäre, dass ich die Stirn mal krausziehe.“

Weilands Chef, Schulleiter Hans-Jörg Dose, hatte die Faceshields in einer Sammelbestellung angeschafft, rund 30 von 70 Lehrern an seinem Gymnasium würden das Visier nun tragen: „Einige fühlen sich schlichtweg besser mit dem Faceshield, andere tragen lieber Maske.“

Einige Lehrer tragen Visiere und Masken

Auch Stephan Jansen, Schulleiter vom RBZ am Kieler Königsweg, hat für alle seine Lehrer Faceshields vorrätig. Außerdem hatte eine Lehrerin in den Ferien bunte Baumwollmasken für die Kollegen genäht, und Jansen hat auch noch für Kollegen, die sich zur Risikogruppe zählen, medizinische FFP2-Masken im Schrank.

Einige Lehrer würden sogar auf doppelten Schutz setzen und beides tragen. „Ich vermute, dass das Faceshield weniger wirksam ist als eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff, weil sie nach unten offen ist.“ Das Visier halte er daher für die zweitbeste Lösung. Allerdings gibt Jansen auch zu bedenken, dass eine Corona-Infektion über die Augen möglich sei, und dann sei das Faceshield wieder besser.

So oder so: Die Ungewissheit in den Lehrerkollegien ist groß. Was schützt sicher? „Vor dieser Frage, vor dieser Unsicherheit stehen wir“, gesteht Schulleiter Thomas.

