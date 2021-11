Boostedt/Neumünster

Die Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus bleibt stark angespannt. Tausende harren seit Wochen im Niemandsland aus und hoffen auf Einreise in die EU. Polen, Lettland und Litauen haben ihre Grenzsicherung stark ausgebaut. Nach Angaben der deutschen Bundespolizei gelangen dennoch täglich mehr als 100 Migranten unerlaubt nach Deutschland. Mit zwei von ihnen haben wir am Freitag in der Erstaufnahmeeinrichtung Boostedt gesprochen.

Migration über Belarus Quelle: LINA SCHLAPKOHL

„Von Politik habe ich keine Ahnung“, sagt der 20-jährige Abdul (Name geändert). „Aber ich bin jung, ich will ein vernünftiges Leben leben.“ Zu Hause im libanesischen Sidon sei daran nicht mehr zu denken gewesen. Sidon sei der schlimmste, kriminellste Ort im ganzen Libanon. In seinem Viertel lebten überwiegend palästinensische Flüchtlinge, auch sein 48-Jähriger Vater, in dessen Friseursalon er nach dem Schulabschluss jobbte, sei Palästinenser. Nach einer Schießerei im September ganz in der Nähe beschlossen die Eltern, zumindest eines ihrer drei Kinder in Sicherheit zu bringen. Abduls Name befand sich auf einer Todesliste. „Mein Vater kannte einen Mann mit Reisebüro in Beirut, jeder kennt den.“ Statt 8000 Dollar habe ihm der Vater 4000 Dollar Freundschaftspreis zahlen müssen und dafür seinen Toyota-Geländewagen versetzt. Abdul erhielt einen Reisepass, ein Visum für 14 Tage Belarus, ein Flugticket, eine Hoteladresse – und die Zusicherung, bis nach Deutschland zu gelangen.

Die Männer liefen stundenlang, bis es hell wurde

Am 15. Oktober ging es per Direktflug von Beirut nach Minsk. Ein Taxi brachte ihn direkt an die belarussisch-polnische Grenze, wo schon eine Gruppe von acht Männern wartete – überwiegend Araber und Kurden. Ein belarussischer Grenzsoldat verlangte Geld. „Als ich ihm keins geben wollte, zerriss er meinen Reisepass. Das war reine Schikane.“ Gegen 22 Uhr öffneten die Grenzsoldaten das Gitter und befahlen den Männern durchzugehen. Abdul hatte sein Telefon unterwegs weggeworfen, um nicht geortet zu werden, aber einer der anderen hatte sein Handy mit GPS behalten, „er wusste, wo nach Polen ein Übergang ist“. Doch da draußen sei es stockdunkel und bitterkalt gewesen. „Ich hörte Kinder schreien.“ Stundenlang liefen die Männer, bis es hell wurde, dann versteckten sie sich in einem Waldstück und schliefen. In der zweiten Nacht gelangte die Gruppe unbehelligt über die Grenze, und irgendwo an der Autobahn wartete dann ein Fahrer, um die acht Männer nach Deutschland zu bringen. „Die Bremsen funktionierten nicht richtig, der Fahrer war betrunken und er sagte, er habe Kokain genommen.“ Und er nahm Abdul seine restlichen 700 Euro ab. In Dresden kauften ihm zwei wildfremde Araber ein Bahnticket über Bremen und Hamburg nach Neumünster. Er würde gern Psychologie studieren, sagt der 20-Jährige. „Ich habe schon so viel erleben müssen, dass ich glaube, anderen helfen zu können.“

Im Atlas zeigten die Flüchtlinge den Ort ihrer versuchten Grenzübertritte zu Polen. Quelle: Ulf Dahl

Der 28-jährige Ihsan erlebte schon mehr Widerstände. Der Kurde stammt aus der Nähe von Dohuk im Nord-Irak, wo er bis 2015 Sport studierte. Doch in der wirtschaftsschwachen Region bekam er als Sportlehrer keinen Job – keine Chance! Stattdessen jobbte er sporadisch bei seinem Vater als Koch. „Ist doch traurig“, sagt Ihsan. „Mit war im September klar: Entweder, ich schaffe es nach Deutschland und setze meine Ausbildung fort, oder ich sterbe unterwegs.“

„Wir wollen euch helfen“, sagten die belarussischen Grenzsoldaten

Ihsan kletterte gemeinsam mit seinem Onkel, seiner Tante, zwei Nichten und einem Neffe in Dohuk in einen knallvollen Bus und erreichte nach 17 Stunden Istanbul. Die Angehörigen hatten nicht viel mehr als eine Telefonnummer dabei, verabredeten sich mit Kurden, drückten ihm 2600 Dollar pro Person in die Hand und harrten dann 17 Tage im Hotel aus. Dann erhielten sie Reisepass und Visum, stiegen am 12. Oktober ins Flugzeug und erreichten gegen 22 Uhr Minsk, wo jemand auf sie wartete und zum Hotel brachte. Viel Zeit blieb ihnen nicht. „Das Visum, das man uns ausgestellt hatte, lief bereits am 14. Oktober um Mitternacht ab.“ Am frühen Nachmittag des 14. Oktober bestiegen die Angehörigen ein Taxi und fuhren vier Stunden über die Autobahn zur Grenze nach Polen, wo sie gegen 18 Uhr ankamen.

Die Gruppe machte sich im Wald Feuer

Mehrfach hätten die belarussischen Grenzsoldaten ihnen den Weg Richtung Polen gewiesen, jedes Mal brachten die polnischen Grenzsoldaten die Gruppe wieder zurück. Man habe sich im Wald Feuer gemacht und das restliche Proviant gegessen, Kekse und Datteln. Irgendwann standen belarussische Soldaten vor ihnen. „Wir wollen euch helfen“, sagten sie, trennten die alleinreisenden Männer von den Familien und brachten die Männer fünf Stunden mit dem Lkw hoch an die litauische Grenze bei Lída. Doch auch dort habe es kein Durchkommen gegeben. Zurück bei Brest bildeten die Männer schließlich sechsköpfige Teams. Ihsan gelang der Grenzübertritt, einer aus der Gruppe telefonierte ein Auto herbei. Per Zwischenstopp gelangte er erst nach Dresden, dann zu Verwandten nach Kiel und schließlich am 23. oder 24. Oktober nach Boostedt. So ganz genau weiß er das nicht mehr. Unterwegs kam das Zeitgefühl abhanden.

„Mein Onkel hängt noch immer fest“, sagt Ihsan. Ja, der belarussische Präsident Lukaschenko missbrauche die Migranten für seine politischen Zwecke, das habe er selbst nach und nach verstanden. „Aber auch bei uns sterben Menschen jeden Tag. Und meine Zukunft war rabenschwarz.“ Am Freitag schloss die Türkei ihre Flughäfen für Migranten nach Belarus – unter anderem aus dem Irak.