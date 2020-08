Unverantwortlich: Betrunkener Vater fährt Kind in die Kita

Itzehoe

Ein stark betrunkener 49 Jahre alter Mann hat seinen Sohn mit dem Auto zur Kita im Itzehoer Umland im Kreis Steinburg gefahren.

Der Mann wurde am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte kontrolliert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem der Vater seinen Sohn in der Kita abgegeben hatte, machte die Polizei bei dem Mann einen Atemalkohltest.

2,33 Promille durch Bier am Vorabend?

Dieser habe einen Wert von 2,33 Promille ergeben. Grund dafür seien einige Flaschen Bier am Vorabend gewesen, habe der Vater behauptet.

Die Autoschlüssel des Mannes sowie sein Führerschein wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Der 49-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von RND/dpa