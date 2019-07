An den Stränden in Schleswig-Holstein herrschte am Wochenende Hochbetrieb, auf den Autobahnen stockte der Verkehr. Die DLRG warnte vielerorts vor gefährlicher Strömung - doch viele Badegäste ignorierten die roten Flaggen. Ein Kitesurfer starb vor Neustadt, eine Gerettete später im Krankenhaus.