Kiel

Die Urlaubsregionen in Schleswig-Holstein verzeichnen einen Ansturm von Buchungsanfragen. Schleswig-Holstein will vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzwerte vom 17. Mai an weitgehende Erleichterungen der Corona-Beschränkungen gestatten. Unter anderem dürfen dann Beherbergungsbetriebe und Gastronomie unter strengen Auflagen wieder öffnen. Urlaub in Schleswig-Holstein ist damit mehr Menschen möglich. Vorbild sind die Modellregionen im Land.

In den Tourismuszentralen der Inneren Lübecker Bucht, der Schleiregion, des Kreises Nordfriesland und der Gemeinde Büsum liefen die Telefone heiß, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) am Donnerstag.

Lesen Sie auch: Kiel gibt grünes Licht für Kreuzfahrer

Urlaub in Schleswig-Holstein: "Ausgebucht bis in den September"

Bei Frauke Gotzian, Betreiberin von 13 Ferienwohnungen am Möltenorter Strand in Heikendorf, laufen am Donnerstag die Telefone heiß. Urlauber aus ganz Deutschland wollen möglichst schnell zu ihr an die Ostsee in Schleswig-Holstein kommen. „Jeder versucht, am besten jetzt schon anzureisen“, sagt sie. Doch bis zum 17. Mai müssen sich auch die Gäste von Frauke Gotzian gedulden. Viele Anrufer melden sich, die bereits gebucht haben, und wollen wissen, wie es vor Ort mit den Nachweisen von Impfungen oder Tests abläuft. Doch es gibt auch Spontan-Urlauber, die kurzfristig auf ein freies Zimmer hoffen. Die Unternehmerin muss sie alle enttäuschen. „Ich bin durchgängig ausgebucht bis in den September hinein.“ Zuletzt hat Frauke Gotzian für alle reservierten Wohnungen Absagen erteilen müssen, ab sofort kann sie den Urlaubern grünes Licht geben. „Wir sind froh, dass unser Haus nicht mehr leer stehen muss und freuen uns auf unsere Gäste.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Camping in Schleswig-Holstein: Endlich wieder normal Gäste empfangen

Seit bekannt ist, dass auch Camping in Schleswig-Holstein wieder möglich wird, trudeln bei Brigitte Schmidt und Uwe Maletzki in Bad Segeberg die Buchungsreservierungen ein. „Bisher durften wir nur Dauercamper auf den Platz lassen“, sagen die Betreiber des Platzes Seecamping Segeberg. Überrascht und erleichtert waren sie von der Ankündigung. Dabei geht es dem Paar nicht nur um das Finanzielle – „letztes Jahr hatten wir 80 Prozent weniger Umsatz“.

Lesen Sie auch: Das sind die Regeln für Urlaub und Restaurantbesuche ab dem 17. Mai

Endlich wieder normal Gäste empfangen zu dürfen, mit ihnen zu plaudern, das fehle ihnen. Und wenn dafür bei jedem Gast regelmäßig Coronatests kontrolliert werden müssen, „dann machen wir das“, sagt Brigitte Schmidt. „Das gibt vielen auch mehr Sicherheit.“ Positiv seien auch die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ab 17. Mai, denn Camper säßen gern zusammen. Auch für den Außenbereich der Gastronomie eröffne dies neue Möglichkeiten. „Dann können wieder zwei Familien zusammensitzen.“

"Politik muss jetzt zu ihrem Wort stehen“

„Es ist an der Zeit“, sagt Claas Normann Mäder, Eigentümer des Hotels „Onno“ in Rendsburg. Auf Sylt habe er gerade selbst erlebt, wie gut die Konzepte zum Urlaub in den Modellregionen funktionierten. „Bis auf die Corona-Tests und die üblichen Hygiene-Regeln konnte ich dort normal Urlaub machen.“ Dieser Erfahrungsschatz erlaube es nun Betrieben in anderen Teilen des Landes, schnell nachzuziehen. Für ihn im Speziellen ohnehin kein Problem, „weil wir die ganze Zeit für Geschäftsreisende geöffnet hatten“, so der Hotelier. Die Betriebe hätten im vergangenen Jahr gezeigt, dass sie kein Treiber der Corona-Pandemie seien. „Mehr als jetzt noch zu Testen kann man nicht machen.“ Darum sei es wichtig, die Hoteliers nun ihren Job machen zu lassen. „Eine erneute Schließung wäre ein Unding. Die Politik muss jetzt zu ihrem Wort stehen“, so Mäder.

Lesen Sie auch: Touristen bringen Modellregion 20 Millionen Euro ein

Georg Bauer vom Bistro „Das Kaiser“ in Strande erleichtert

Gastronom Georg Bauer betreibt in Strande das Bistro „Das Kaiser“. Er sagt: „Ich mache jetzt erst mal den Innenbereich fertig, da fällt etwa die Hälfte der Tische weg. Draußen auf der Terrasse läuft der Betrieb ja schon. Damit haben wir versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Die Verluste lassen sich aber nicht mehr aufholen. Sämtliche Rücklagen für Projekte wie eine Modernisierung sind erst mal weg. Ich hoffe, dass die Inzidenz so bleibt, dass wir auch offen bleiben dürfen und das Infektionsgeschehen abebbt. Und dass wir schönes Wetter bekommen. Wir sind auch auf die Geduld der Gäste angewiesen, zum Beispiel bei der Erfassung der Daten. Wir nutzen die Luca-App, damit wenigstens der Schreibkram entfällt. Mir ist allerdings noch schleierhaft, wie das mit den Kontrollen der Corona-Tests laufen soll. Meine fünf Vollzeitkräfte waren in Kurzarbeit, aber ich habe alle behalten."

von Nadine Materne, Nadine Schättler, Kerstin v. Schmidt-Phiseldeck und Marc R. Hofmann