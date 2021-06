Kiel

Nix wie raus zum Strand. Das haben sich an diesem sonnigen Tag Hunderte gedacht. Gegen Mittag ist der Parkplatz in Surendorf schon knackevoll. Immer mehr Menschen strömen – meist mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht und Flipflops an den Füßen – ans verheißungsvoll glitzernde Meer. Das Thermometer zeigt 24 Grad.

Auf seinem Fahrrad kommt gerade Schwedenecks Bürgermeister Sönke Paulsen (64, CDU) angeradelt, er will nach dem Rechten schauen. „Dass es jetzt schon so voll ist, hätte ich nicht gedacht“, sagt er und schiebt sich die Schirmmütze aus dem Gesicht.

Drei Mal musste er im vergangenen Jahr die Seestraße sperren, damit kein Chaos entsteht. In Warnweste und mit Schweiß auf der Stirn hatte er in seiner Freizeit den Verkehr geregelt. Gleich oben an der Sackgasse winkte er die vielen Sonnenhungrigen in ihren Autos weiter, weil unten kein freier Parkplatz mehr war. „Dieses Jahr werden wir an sonnigen Tagen für den gesamten Amtsbereich Security-Kräfte einsetzen“, sagt der Kommunalpolitiker, der gleichzeitig Amtsvorsteher ist.

Am Strand ist unterdessen das Glück zu Hause. In den Strandkörben blinzeln die Gäste in die Sonne. Taucher rüsten sich für die Unterwasserwelt. Kinder bauen riesige Sandburgen. Der neue Wirt vom „Blauen Seestern“, Erkan Gecgel (45), brutzelt Köfte, Currywürste und Linsen-Lauchbällchen am laufenden Band. „Endlich weitermachen“, sagt er und lacht.

Eckernförde: Kaum noch ein freier Parkplatz

In Eckernförde ist derweil kaum noch ein freier Parkplatz zu ergattern. Vorm Corona-Schnelltest-Mobil stehen die Urlauber Schlange wie vorm Eis-Kiosk. Die Promenade ist mit Menschenmassen gefüllt.

Die beiden Schwestern Christina Sperling (52) und Annebell Jacobsen (51) haben mit ihren Eltern Klaus (71) und Eva Sperling (72) Strandkorb und Campingstühle in Beschlag genommen. Alle vier sind gebürtige Eckernförderinnen und Eckernförder, wohnen aber jetzt im Umland. „Die kleine beschauliche Stadt von früher gibt es nicht mehr“, sagt Christina Sperling. „Es ist schon eine Gratwanderung mit den vielen Touristen. Manchmal denke ich, mehr darf es nicht werden.“ Aber sie haben Verständnis, jetzt in der Corona-Zeit. „Die Menschen wollen eben den Augenblick genießen, wieder Freiheit schnuppern und die Seele regenerieren“, sagt Annebell Jacobsen.

Das sieht auch Touristikchef Stefan Borgmann (46) so. Sorgen, dass das kleine Eckernförde von den Urlaubern überrannt wird, macht er sich allerdings nicht. „Schon im gut gebuchten Sommer 2020 gab es keinen einzigen Tag der Überlastung“, sagt er und verweist auf die gute urbane Infrastruktur in der Stadt. Das Modellprojekt Tourismus habe gezeigt, wie klasse der Urlaub die Stadt wieder belebe. „Die derzeitige Atmosphäre ist einfach toll“, sagt er. „Viele Bürger freuen sich darüber sehr, und das nicht nur, weil davon eigene Arbeitsplätze und Firmenexistenzen abhängen.“

Strand in Noer: "Vom Naturlebnis her ist es hier genial"

Mit offenen Armen werden die Strandgäste auch ein paar Kilometer weiter südlich in Noer im „Kliffhuus“ empfangen. Hinter Betreiber Vidal Pfeilsticker (38) liegt ein hartes Jahr. Erst im Juni 2020 hatte der Koch und gelernte Küchenmeister, der einst die Studenten in der Mensa II in Kiel mit seinem Essen beglückte, neu eröffnet.

Nach ein paar Monaten musste er wegen Corona gleich wieder schließen. „Die Zeit habe ich dann einfach zum Renovieren genutzt“, sagt er und lächelt zufrieden. Vor einer halben Stunde standen die Menschen noch Schlange für sein selbst gemachtes Sauerfleisch, das Biofleisch aus der Region oder die frischen Torten. Doch ein gewaltiger Regenschauer hat nun alle vertrieben, und es ist Zeit für eine kleine Pause.

„Der Strand hier ist am schönsten“, schwärmt er. „Links ist die Steilküste, rechts eine bewaldete Düne. Vom Naturerlebnis her ist es hier genial.“ Er schwärmt vom feinen Strandsand, von versteinerten Donnerkeilen und Seeigeln. Seit 15 Jahren lebt er mit seiner Familie in der Gemeinde.

Seit drei Jahren nur wenige Meter vom „Kliffhuus“ entfernt in einem frisch gebauten Holzhaus. Die Parksituation allerdings sei noch nicht ideal. „Auf dem Parkplatz hinterm Haus herrscht an guten Tagen Krieg“, sagt er. Er hofft, dass die Gemeinde eine Koppel irgendwann zu einem Parkplatz ausbauen kann. „Dann können noch mehr Menschen das Paradies hier für sich entdecken.“

Stohl: An sonnigen Tagen manchmal chaotisch

In der Dorfstraße in Stohl in der Gemeinde Schwedeneck ist Anwohnerin Martina Meyer (58) froh, als der Regen kommt. „Es ist hier an sonnigen Tagen einfach nur chaotisch“, sagt sie. „Ich habe ja Verständnis, dass alle raus wollen. Aber oft geht es hier weder vor noch zurück.“

Der kleine bewirtschaftete Parkplatz auf der anderen Straßenseite reiche nicht für all die Gäste. So parken die Menschen in den anliegenden Straßen, stellen sich vor Ausfahrten, fahren die Rabatten platt. „Da muss es dringend eine Lösung geben“, sagt die Anwohnerin.

Am Ostufer in Mönkeberg hat sich der Regen inzwischen verzogen. Den Strand haben die 21-jährigen Freunde Marc Hoja, Finn Powitz, Emely Zültzke und Lennart Holzhüter jetzt fast ganz für sich allein. Jeden zweiten Tag sind sie hier und spielen gerade die Trendsportart „Spikeball“, bei der ein Ball über ein Mini-Trampolin gespielt wird.

„Die Kronkorken und Glasscherben im Sand nerven schon manchmal“, sagt Lennart Holzhüter, der an der Kieler Uni Geografie studiert. Sie selbst achteten sehr darauf, dass sie ihren Müll wieder mitnähmen. Ansonsten sei es hier aber traumhaft. Nur wenn es zu voll wird, weichen sie nach Heidkate aus. Nötig ist das heute nicht.

Mit dem SUP zum Strand in Heikendorf

Mit ihrem Stand-up-Paddleboard (SUP) unterm Arm kommen gerade Jörg Fischer (56) und Carlos Göttsch (55) zu Fuß die Hafenstraße in Heikendorf herunter. Die beiden Einheimischen wollen zum Strand. „Hier gibt es kaum Touristen“, sagt Carlos Göttsch.

Der Architekt war am Vormittag noch zum Windsurfen in Pelzerhaken an der Lübecker Bucht unterwegs. „Das war eine echte Katastrophe. Einfach zu voll“, sagt er. Nun wollen die beiden eine gechillte Abendrunde auf der Ostsee drehen. Es ist fast windstill, das Wasser glitzert. Im Nu sind die SUPs im Wasser, und die beiden gleiten der tief am Himmel stehenden Sonne entgegen.

Campen in Heidkate: Einige übernachten verbotenerweise

Nicht ganz so friedlich ist die Stimmung in Heidkate. Hier drehen Susanne Elbert (54,) und Angela Ramm (64) mit ihren Hunden gerade eine Gassi-Runde und unterhalten sich über die vielen Camper auf dem Parkplatz hinterm Deich.

„Leider übernachten die Leute hier verbotenerweise in ihren Wohnmobilen“, sagt Susanne Elbert, die politisch für die Grünen im Kreis Plön aktiv ist. Zwar kassiere die Gemeinde Wisch dort am Morgen eine Übernachtungsgebühr in Höhe von 20 Euro. „Aber damit entsteht ein fatales Signal. Wird es hier toleriert, geschieht das schnell auch in anderen Biotopen.“

Dabei sei wildes Campen eindeutig ein Verstoß gegen das Landesnaturschutzgesetz. Schmutzwasser werde illegal abgelassen, Müll bleibe liegen. „Das muss in bessere Bahnen gelenkt werden, damit alle zufrieden sind“, sind sich die beiden einig. „Es geht nur mit einem Tourismus, der naturverträglich ist.“

Laboe: Romantischer geht es kaum

In Laboe ist die Sonne bereits im Meer versunken. Der Strand gehört jetzt Ellen Hellmann (16) und Ben Köhler (17) fast allein. Romantischer geht es an diesem Abend kaum.

Es sind nach wie vor fast 21 Grad. Der Sand ist noch warm vom Tag. Eine herrliche Ruhe hat sich über die leeren Strandkörbe gelegt. Wem gehört der Strand? Für Ellen und Ben ist die Antwort an diesem Abend ganz eindeutig.