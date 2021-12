Deutschland

Im Sommer war die Nachfrage nach Urlaub in Schleswig-Holstein groß. Auch zu den kommenden Feiertagen im Winter verzeichnen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Norden trotz Corona vergleichsweise viele Buchungen. Übernachtungsgäste in Schleswig-Holstein müssen geimpft und genesen sein und bei Anreise einen maximal 24 Stunden alten Antigen-Test oder 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen.

Aufgrund des nasskalten Winters zieht es die Schleswig-Holsteiner selbst entweder in den Süden oder an Orte, an denen Schnee zu erwarten ist. „Die Leute sind sonnenhungrig“, sagt Daniela Karsten vom Reisebüro Biehl in Kiel.

Doch trotz des Wunsches nach Urlaub buchen die Leute zögerlich. „Seit Ende November ist bei mir die Nachfrage total eingebrochen“, sagt Adam Pietrzak, Inhaber des Kieler Reisebüros Hertel. Auch ins Reisebüro Biehl kommen derzeit weniger Menschen, die einen Urlaub buchen wollen.

Wie kann der Urlaub trotz Corona sicher gelingen und was muss man bei der Planung beachten? Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten rund ums Reisen im Winter 2021 und 2022 zusammengestellt.

Reisen trotz Corona: Welche Länder eignen sich derzeit als Ziele?

Innerhalb der EU gelten derzeit vor allem Spanien, Portugal und Italien sowie Schweden, Finnland, Bulgarien und Rumänien laut dem European Center for Disease Prevention and Control als Länder mit mittlerem Risiko. Ein geringes Risiko weist momentan kein EU-Land auf.

Reisen nach Spanien, auf die Kanarischen Inseln, nach Dubai oder die Arabische Halbinsel, seien laut Daniela Karsten derzeit noch relativ gut möglich. Auch Alexander Kropp von Alex Reisen beobachtet, dass die Schleswig-Holsteiner derzeit gerne Reisen für Dubai oder die Karibik buchen.

Wie ist die Corona-Situation in anderen Reiseländern?

In Dänemark und Norwegen breitet sich derzeit die Omikron-Variante rasant aus. In Dänemark müssen Nachtklubs geschlossen haben, für Freizeiteinrichtungen oder die Gastronomie ist ein 3G-Nachweis notwendig, so auch für die Einreise. Norwegen setzt zur Eindämmung auf strikte Maßnahmen: kein Alkoholausschank in Gaststätten mehr, Einschränkungen von Freizeitevents und die Ausweitung der Maskenpflicht.

Im Wintersportland Österreich öffnen Skibetriebe, Freizeiteinrichtungen, Handel, Hotels und Gaststätten schrittweise wieder für Geimpfte und Genesene. Für Ungeimpfte gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen. Aufgrund der Ansteckungsgefahr in Gondeln und der hohen Infektionszahlen seien Skiferien derzeit schwierig, sagt Alexander Kropp.

Welche Einreiseregeln gelten in den europäischen Urlaubsländern?

Viele europäische Länder stufen Deutschland derzeit als Risikogebiet ein. Mit Ausnahme von Portugal, der Schweiz, Italien und Norwegen können Geimpfte und Genesene dennoch ohne negativen Test einreisen.

Ungeimpfte ohne Genesung müssen in den meisten europäischen Ländern ein aktuelles, negatives Testergebnis vorzeigen, in Frankreich und Österreich werden dabei nur PCR-Tests akzeptiert. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss in Norwegen und Italien in Quarantäne. Für Kinder gelten Ausnahmen. Bei Reisen nach beispielsweise Spanien, Portugal, Österreich, Norwegen, Polen, Schweden und Tschechien müssen Reisenden eine elektronische Reiseanmeldung ausfüllen.

Generell rät Alexander Kropp: „Man sollte eine hohe Flexibilität und eine Absicherung der Buchung haben“. Denn Regeln und die Infektionslage können sich kurzfristig ändern. Wenige Tage vor Abreise solle man die aktuellen Bestimmungen noch einmal überprüfen, sagt er. Informationen gibt es zum Beispiel beim Auswärtigem Amt oder auf der Reise-Informationsseite der EU „Re-open EU“.

Was gilt bei der Rückreise nach Schleswig-Holstein?

Wer nach Schleswig-Holstein zurückkommt, egal woher, muss bei möglichen Kontrollen einen 3G-Nachweis vorzeigen können. Reisende, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben, müssen die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und Ungeimpfte müssen für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Innerhalb Europas stuft das RKI unter anderem die beliebten Urlaubsländer Österreich, Schweiz, Griechenland und Kroatien als Hochrisikogebiete ein. Reisende aus Virusvariantengebieten müssen unabhängig vom Impfstatus oder einer Genesung vor der Einreise einen negativen Test vorlegen. Außerdem gilt für sie eine verpflichtende Quarantäne von 14 Tagen.