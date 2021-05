Kiel

Eine Woche nach der überraschenden Nachricht, dass sich Schleswig-Holstein ab dem 17. Mai für Touristen öffnet, zeichnet sich ein enormes Interesse am Urlaub im Norden ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz im nördlichsten Bundesland sank am Dienstagabend auf 49 – und damit unter den magischen Wert von 50.

Doch trotz der starken Buchungslage befürchtet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), dass dieses Jahr für den Tourismus noch schlimmer verlaufen könnte als 2020. Dringend nötig sei eine „konkrete und zeitnahe Öffnungsperspektive“. Das Prinzip der Modellregionen mit strengen Testvorgaben tauge nicht als Blaupause für den Sommerurlaub 2021. Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) kontert: „Wir verlassen uns da gern auf die Expertenkommission der Landesregierung, in der auch IfW-Chef Gabriel Felbermayr vertreten ist.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Regeln lösen Beratungsbedarf aus

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass die Beherbergungsbetriebe ab 17. Mai öffnen können, wenn die Touristen bei Anreise und danach alle 72 Stunden negative Corona-Tests vorlegen. Seitdem häufen sich die Gästeanfragen. „Die Telefone laufen in vielen Orten heiß“, berichtet die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Die Anrufer wollten jedoch nicht nur buchen, sondern hätten auch großen Beratungsbedarf bezüglich der Regeln.

„Die Gäste sind noch unsicher und rufen deshalb in den Betrieben an“, bestätigt Stefan Scholtis, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Schleswig-Holstein. Viele wollten wissen, wie sie nachweisen sollen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Deshalb warteten die Gastgeber händeringend auf die neue Landesverordnung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde.

In Kiel sind noch Hotelzimmer frei

Die Buchungslage zieht in Schleswig-Holstein stark an, zu Pfingsten gibt es in vielen Regionen kaum noch Übernachtungsmöglichkeiten. An der Nordsee ist laut Tourismus-Agentur darüber hinaus die Hauptsaison jetzt schon gefragt. Vom Boom profitierten selbst klassische Kurzurlaubsziele wie Friedrichstadt, wo die Dauer der gebuchten Aufenthalte zugenommen habe. Dort habe sich der Umsatz bis Dienstag im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als verdoppelt.

An der Ostseeküste zeigt sich ein vielschichtigeres Bild. Wer zu Pfingsten noch eine Unterkunft sucht, könnte in Kiel Glück haben. „Es gibt eine hohe Nachfrage, aber noch werden wir nicht überrannt“, heißt es. In der Lübecker Bucht wird es hingegen eng, weil durch die Möglichkeiten der Modellregion bereits zahlreiche Buchungen vorlagen.

Wer anreist, kann sieben Tage die Woche shoppen: Die Bäderregelung tritt am 17. Mai wieder in Kraft. Damit dürfen die Geschäfte in 95 Orten im Land zur Versorgung der Touristen wieder sonntags öffnen.

Von Tilmann Post und Ulrich Metschies