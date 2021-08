Schleswig

Am Hafen 5, Brücke 3, Liegeplatz 13. Über eine kleine Holzbrücke geht es an Deck der Habitide. Die rechte Hand packt die Kordel, die an der Außenwand befestigt ist, der linke Fuß tastet nach der tiefen Stufe, das rechte Bein zieht nach: Schon steht man auf dem kleinen Steg vor dem Eingang des Hausboots.

Die Gastgeber Katharina Khodami und Carsten Nielsen stecken ihre Köpfe durch die schmale, halbgeöffnete Flügeltür. „Wir können die andere Seite auch aufmachen.“ Nicht nötig. Mit etwas Geruckel passt das Gepäck hinein. Das Paar, beide barfuß, steht auf den hellen Holzdielen im Flur ihres Wohnschiffs, diesem Kleinod im Schleswiger Stadthafen, dem Herzensprojekt von Katharina Khodami.

Planung des Hausboots war Zentimeterarbeit

Der Name „Habitide“ ist ihre Kreation aus den Wörtern Habitat – Lebensraum – und Tide – dem Steigen und Fallen des Wassers im Lauf der Gezeiten. Wobei die Tide auf der Schlei, einem weit ins Land ragenden Meeresarm der Ostsee, gering ist. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt nur wenige Zentimeter. In gewisser Weise passt das zur Habitide.

Die Planung des Hausboots war Zentimeterarbeit. Um ein Gefühl für die Räume zu bekommen, stellte Khodami die Zimmer der Habitide vor dem Bau mit Pappwänden nach. Platz sparen war auf zwölf mal 4,20 Meter geboten. Aber eben nicht an Komfort. Und eine intensive Planung bewahrt vor Fehlern.

Die Flensburgerin Khodami hat es schon immer aufs Wasser gezogen. Vor der Habitide besaß die gelernte Grafik-Designerin und freie Künstlerin zwei Motorboote – und bezahlte viel Lehrgeld. „Ich hatte zu wenig Ahnung von Motoren und Technik. Es gab immer die Träume, wie alles sein sollte. Eine gute Zeit gehabt, aber so richtig war es das nicht.“

Habitide entsteht vor dem Hausboot-Hype in Deutschland

Bis 2011 die Idee von der Habitide entsteht, lange vor dem großen Hausboot-Hype an deutschen Küsten, Seen, Flüssen. Khodami beginnt mit ersten Recherchen, schaut sich in Berlin Schiffe an. „Da wusste ich dann, was ich nicht wollte: Plastikverbund, Plastikleisten. Ich fühlte mich wie in Tropfsteinhöhlen.“ Holz soll es stattdessen sein – und Stahl. „Weil das auch jeder schweißen kann.“

Dieser „jeder“ wird etwas später Carsten Nielsen, ihr Lebensgefährte. Sie lernen sich kennen, als der Bau der Habitide gerade Fahrt aufnimmt. „Hier wurde nicht nur Stahl zusammengeschweißt“, sagt Nielsen, ein großer Mann mit langen Haaren und mildem Blick, der sich für die Idee eines ökologischen Hausboots schnell begeistert und Problemen im Bau mit der immer gleichen Formel angeht: „Wenn Physik das kann, ist Physik der beste Helfer.“

Einfache Lösungen finden. Das gilt auch bei der Einrichtung an Bord. Das Wandbett im Flur lässt sich durch einen Flaschenzug von einem alten Segelschiff herunterlassen. Die Badewanne kann hochgeklappt, die Küchenzeile mit Gasherd und -ofen verschoben werden, um an die darunter liegenden Tanks zu kommen – was Gäste in der Regel nicht müssen.

Das Leben auf dem Hausboot ist anders als an Land

Das Wohnen auf der Habitide ist anders als an Land. Brauchwasser kommt als Regen vom Himmel, ebenso wie die Energie, die von Solarpanels und einem Windrad auf dem Dach eingefangen werden. Beim Aufdrehen des Wasserhahns brummt es, als würde das Boot jeden Moment ablegen. Aber der Motor ist abmontiert. Es ist nur der Warmwasserspeicher, dessen Knurren schnell vertraut ist. Genau wie das leichte Schaukeln. Die meiste Zeit sind die Bewegungen der ruhigen Schlei kaum wahrnehmbar. Gleitet ein Segelschiff wenige Meter an der Habitide vorbei, bringt es die Pontons des Wohnschiffs zum Schwingen.

Die Habitide ist das einzige Hausboot, das innerhalb des Hafen liegt, die Terrasse des Boots wie ein Logenplatz im Hafenkino, der Platz eines Hafenmeisters, dem kein Manöver entgeht. Will ein Segler aus dem Hafen raus, muss er an der Terrasse der Habitide vorbei. Genau wie die Fischer in ihren gelben Wathosen, die an der Mole anlegen und Kisten mit fangfrischen Fisch an Land hieven. Aale, Brassen, Dorsche oder Meerforellen werden aus der Schlei gezogen. „Wir haben sie nur noch nicht überzeugt, direkt bei uns anzulegen“, flachst Nielsen.

Auch die Stege der historischen Fischersiedlung Holm, wo Netze und Reusen am Ufer trocknen, sind von Bord aus zu sehen Bis ins Herz des Viertels, dem kleinen Friedhof mit eigener Kapelle, um den sich romantischen Fischerhäuschen reihen, sind es fünf Gehminuten.

„Ich möchte hier irgendwann drauf leben“

Seit Dezember 2015 liegt das Boot hier. Vier Jahre dauerte die Entwicklung, von ersten Recherchen bis zum Ausbau. Der abenteuerlichste Moment: die Wasserung. Auf Stahlrollen wurde die Habitide mit einem Radlader in die Schlei gezogen. Ein zehn Tonnen schweres Stahlschiff rollte in der Dunkelheit und bei Eisgang ins Wasser. „Das hat gescheppert. Mir ist angst und bange geworden“, erinnert sich Katharina Khodami. „Ich hätte es eigentlich gern anders gemacht, aber in dem Fall konnte ich mich nicht durchsetzen“, sagt sie. Und sie macht keinen Hehl daraus, dass sie am liebsten ihre eigenen Ideen umsetzt.

Besonders auf der Habitide. Denn: „Eigentlich habe ich das Boot für mich gebaut. Ich möchte hier irgendwann drauf leben“, sagt Katharina Khodami. „Das hat sich bisher irgendwie noch nicht ergeben.“ Bis dahin wird die Habitide vermietet – zum Glück, möchte man nach einer Nacht auf dem Boot sagen.

Urlaub auf der Habitide: Das müssen Sie wissen Adresse: Hausboot Habitide, Am Hafen 5, Schleswig. Preis: Das Hausboot kann zwischen April und Oktober gemietet werden. Preis pro Tag: 129 Euro, Nebensaison 99 Euro (für zwei Personen, jede weitere Person 17 Euro), zusätzlich Buchungsgebühr und Versorgungspauschale in Höhe von 97 Euro. Mehr Infos: habitide.de

Am Morgen hüllt dichter Nebel den Hafen ein, verschluckt die Turmspitze des benachbarten Schleswiger Doms. Nur ein paar Masten der Segelboote lugen aus dem dichten Schleier hervor. Atmosphäre für einen Piratenfilm. Keine Stunde später hat die Sonne den Nebel vertrieben. Blauer, klarer Himmel liegt über der Habitide. Beim Frühstück auf der Terrasse ist die Sonne so stark, dass man sich in einem Jachthafen an der Côte d’Azur wähnt. Doch es ist Schleswig. Am Hafen 5, Brücke 3, Liegeplatz 13.

Von Clemens Behr und Ulf Dahl (Fotos)